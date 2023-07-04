الصناعة في عهد السيسي..17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وقال الوزير إن مصر تمتلك جميع المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي، لافتاً إلى أن الحكومة لا تدخر جهداً للنهوض بالاقتصاد القومي وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس في القرارات التي تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة.

مؤشرات التنمية الصناعية

إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100% وهي:

المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالى وحدات 296 وحدة والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة بإجمالى 118 وحدة، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالى 87 وحدة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالى 238 وحدة، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية بإجمالى 204 وحدات، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالى 218 وحدة، والمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية بإجمالى 611 وحدة، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر بإجمالي 206 وحدات، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا بإجمالى 68 وحدة، والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج بإجمالى 178 وحدة، والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف بإجمالى 266 وحدة، ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط بإجمالى 272 وحدة، ومجمع هو بمحافظة قنا بإجمالى 420 وحدة، ومجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بإجمالى 308 وحدة، والمجمعين الصناعيين بالفيوم (المعدني بإجمالي 116 وحدة والخرساني بإجمالي 576 وحدة)، ويتم الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة تمهيداً لطرحه.

إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة.

مدينه الجلود بالروبيكي: تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 45% والمرحلة الثالثة بنسبة 95%.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء – اتصالات – غاز طبيعي) في منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.

بلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع.

بلغت عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 390 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليونا و800 ألف متر مربع.

منح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023.

منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023.

منح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا.

الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجار استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة.

اعتماد 720 عقد بيع أراض موقعة بنظام المطور الصناعي.

إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.