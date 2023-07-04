الصناعة في عهد السيسي.. إطلاق علامة حلال وتقديم 15358 خدمة بمجالات تحسين التنافسية

قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، إن الوزارة قامت من خلال وحدة المشروعات التنموية في عهد الرئيس السيسي، بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وتتضمن هذه المشروعات:

-البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة بتمويل 6 ملايين يورو.

-مشروع تشغيل الشباب في مصر وإيجاد سبب للبقاء بتمويل 2 مليون دولار بهدف تمكين الفئات المهمشة من الشباب في المناطق المعرضة للهجرة في دلتا النيل.

-برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف تحسين مناخ الاستثمار والنمو ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات والبنية الأساسية بما يسمح بتطوير القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة في محافظات صعيد مصر.

-التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر بتمويل 2 مليون يورو.

تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس بتمويل 1.5 مليون فرنك سويسري، و960 ألف دولار لتحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج-مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمصر بالتعاون مع المركز الهولندي لتعزيز الواردات من البلدان النامية CBI بتمويل 1.7 مليون يورو.

-مشروع تنمية المهارات بأسوان بقيمة 10 ملايين دولار كندى لرفع مهارات وتدريب الشباب في محافظة أسوان، من خلال دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET.

-دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصرTVET بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية (67 مليون يورو) والاتحاد الأوروبي (50 مليون يورو)، بهدف تحسين وتطور هيكل وأداء التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاتها-النمو الأخضر الشامل في مصر بقيمة 5 مليون فرنك سويسري (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 41 ألف دولار أمريكي بهدف المساهمة في الحفاظ على منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

-التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، بقيمة 2.64 مليون دولار بهدف زيادة الإنتاجية وفرص العمل وزيادة عمالة المرأة

-البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية بالشراكة مع ألمانيا في صورة إتاحة فرص تدريبية لممثلي المجتمع الصناعي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية.

-مشروع الابتكار في القطاع الخاص بتمويل 12 مليون يورو بهدف تحسين متطلبات الابتكار في القطاع الصناعي-مشروع الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية بتمويل 4.5 مليون دولار كندى.

-مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر، بقيمة 36.3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات.

-مشروع أعمال مصر بقيمة 34.86 مليون دولار، بهدف انشاء شبكة نشطة من المؤسسات الخاصة التنافسية التي تُسرع التنمية الاقتصادية في مصر وتوسع نوعية وكمية فرص العمل.

-مشروع افتياس بهدف إنشاء أكاديمية تصدير إقليمية لبناء وتنمية قدرات أصحاب المشروعات

-برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من اجل التشغيل في مصر بقيمة 25 مليون دولار بهدف تحسين فرص العمل للشباب المصري.

-مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول الجوار بجنوب البحر المتوسط المرحلة الثانية بقيمة مليون يورو

-المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل بتمويل قيمته 10 ملايين يورو.

-مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة بتمويل 9 ملايين جنيه.

-المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP، بتمويل قيمته 1.7 مليون يورو، و1.5 مليون يورو-برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى القطاع الصناعى بتكلفة 6,5 مليون دولار أمريكي.

-البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2.7 مليون دولار -تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد بقيمة 3.2 مليون دولار.

مركز تحديث الصناعة: -تقديم 15358 خدمة بتكلفة مليار و230 مليون جنيه، وتشمل 8182 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2426 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و312 خدمة في مجال تحسين الإنتاجية و786 خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و1263 خدمة في مجال الاقتصاد الأخضر و316 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1837 خدمة في مجال الاستشارات المالية و236 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية.

-تنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين-إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر.

-إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.

-تأهيل 96 من مقدمي خدمات تطوير الأعمال في صورة استشاريين حاليين، وتدريب 197 من أصحاب الأعمال فى مناطق الصعيد، وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المديرين التنفيذيين (الجيل الثانى) بإجمالي عدد تدريب وتأهيل 120 مديرا تنفيذيا (الجيل الثانى) على الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الأعمال.

-تخريج 4 دفعات من البرنامج المصري الألماني لتدريب المديرين المصريين لعام 2022.

-توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أهمها معهد بحوث الإلكترونيات، والجامعة المصرية اليابانية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات، وغيرها.

-حصر الطاقات التصنيعية في بعض القطاعات الصناعية (الصناعات الهندسية – الصناعات المعدنية – صناعات مواد البناء – الصناعات الكيماوية) لتشبيكها مع مبادرة “حياة كريمة”-فوز المشروع المصري “نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV” الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة “خفض الانبعاثات الكربونية” في المسابقة السنوية “EI Awards” لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني، وكذا فوزه بجائزة دولية جديدة وهي “أفضل مقدمي الحلول الأكثر استدامة في الطاقة الخضراء لعام 2022” والتي تمنحها مجلة “إنترناشيونال فاينانس”.

-إصدار 10 ملفات ترويجية لعدد 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.

-المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات الدولية المقامة في مصر وتشمل نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، ومشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، وإستخدام الطاقة الشمسية في التسخين الحراري أثناء العمليات الصناعية SHIP، ومشروع التحول الأخضر للإنتاج والإستهلاك المستدامين.

-تولي مهمة تنفيذ جميع تدخلات خطط عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الهادفة لتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وسوهاج. مصلحة الرقابة الصناعية:

-إجراء 120991 حملة تفتيشية منها 30285 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية و82331 حملة تفتيش على جودة المنتجات الصناعية، و8375 حملة تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة واعتمادها.

-عمل 1481 حملة رقابية متنوعة على المصانع ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات

-عمل 33646 دراسة سماح مؤقت ودروباك و86443 دراسة فنية متنوعة

-إصدار 35354 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.

-عمل 380 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة.

-إصدار 60 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

-فحص وحل 9538 شكوى-سحب 7611 عينة للفحص والاختبار. الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة:

-إصدار 6866 مواصفة قياسية.-عقــد 4000 اجتماع للجان القومية الفنية المشكلة من أجهزة رقابية، وبحثية، واستشاريين.

-دراسة 4000 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية ISO، EN، BS، و700 مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة التقييس العربية.

-دراسـة 2000 إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية لتيسير إجراءات التجارة العالمية.

-تقديــم 6000 مشورة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة.

-بيــع 7494 مواصفة مصرية، و398 مواصفة أجنبية.-بيع 700 دليل.

-منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 26 منشأة تنتج 53 منتج.

-تجديد تراخيص لعلامة الجودة لعدد 89 منشأة تنتج 182 منتج.

-إصدار 145 شهادة مطابقة لعدد 105 منشأة.

-إصدار 2000 علامة مطابقة للسلع الهندسية

.-اعتماد 3 نماذج أساسية لعدد 3 منشأة.

-دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد 76 منشأة.

فحص مقطورات لعدد 9 منشأة لعدد 54 مقطورة.

-إجراء 400 زيارة لعدد 200 منشأة حاصلة على علامة حلال تنتج 6000 منتج.

-منح عدد 27 موديلا لمكونات السيارات لـ20 شركة.

-دراسة 3982 تنك محلى ومستورد.

-فحص مركبة كاملة لعدد 5 شركات تنتج 5 مركبات.

-إجراء 57522 اختبار بمعامل الهيئة ومنها 27853 اختبار بالمعامل الهندسية، و21261 اختبار بالمعامل الكيماوية، و4839 اختبار بالمعامل الغذائية، و3569 اختبار بمعامل الغـــزل والنسيــج.

-معايرة 11528 جهازا لضبط دقة القياس الأدوات والمعدات.

-استكمال تأهيل معمل البلاستيك بالأجهزة، ومعمل مواد البناء والتشييد.

-إعادة تأهيل المعامل الخاصة بالإدارة العامة للاختبارات الغذائية، وتجديد تأهيل 12 معملا خاصا بالقياسات والمعايرات الصناعية بـ (33) باراميتر، واستحداث 5 اختبارات فحوص غذائية جديدة.