الصناعة: عدم حظر تصدير «Sweet corn»

أكدت وزارة الصناعة والتجارة على أن الذرة السكرية المجمدة والمعروفة بـ” Sweet corn ” الجاهزة للاستهلاك المباشر لم يتم اصدار قرار بحظر تصديرها، وذلك في ضؤ القرار رقم 142 لسنة 2022 بشأن عدم تصدير بعض الأصناف الاستراتيجية.

جاء ذلك من خلال خطاب أحمد رفعت العسقلاني رئيس الادارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة والتجارة، للدكتوره نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية.

وأضاف أن هذا يأتي في ضؤ الاستفسار الواردة من بعض الشركات بشأن طلب الافادة عما اذا كانت تلك السلع تخضع لأحكام القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2022 من عدمه.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور جمركي تصدير رقم 21 لسنة 2022 ليتم العمل به بالمنافذ الجمركية باستثناء الذرة السكرية المجمدة من حظر تصدير الحبوب.

وخلال أول يوليو الجاري، كانت قد وافقت وزيرة الصناعة والتجارة الدكتوره نيفين جامع على استثناء سميد قمح الديورم الصلب (السيمولينا) من القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها، الفريك والذرة والصادر خلال مارس الماضي.

جاء ذلك عبر خطاب إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية لرئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية الشحات غتوري، بشأن عرض ما ورد من مكاتبات من العديد من الجهات بشأن استثناء سميد القمح على غرار المنتجات التي تم استثنائها من القرار خلال الشهرين الماضيين.

ومن المعروف أن سميد القمح ينتج عن طحن قشور القمح الخشنة المنزوعة من حبات القمح القاسية وليست اللينة، وتشير كلمة “سيمولينا” إلى حلوى مصنوعة من خلط السميد بالحليب والسكر، ويحتوي دقيق السميد على نسبة عالية من مادة الجلوتين، وهو يدخل في صنع الخُبز، ويسمى “خُبز السميد”، الذي يعد طعامًا مثاليًا لمرضى السمنة وسكر الدم المنخفض، لأنه يتم هضمه ببطء.

وتضمنت تعليمات وزيرة الصناعة والتجارة أن يقتصر التصدير على الشركات المنتجة فقط والتي تشمل سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، والعربية للمطاحن والصناعت الغذائية، وريجينا للصناعات الغذائية” .

وخلال يونيه الماضي قررت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع ، تجديد قرارها بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، حيث كان قد تقرر عدم السماح بتصدير تلك السلع منذ 10 مارس لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك عبر خطاب لأحمد رفعت العسقلاني رئيس الادارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد، للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشيرا الى أن وزيرة الصناعة والتجارة وافقت على عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، والقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها ، الفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر.

كما تقرر السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الاصناف الواردة بالقراراين الوزاريين، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونص القرار رقم 141 لسنة 2022 أنه صدر بناء على كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة محمد مصيلحي رقم 4523 المؤرخ في 9 مارس الجاري، بالاضافة إلى ما عرضه مساعد وزير التجارة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمذكرة رسمية لوزيرة الصناعة والتجارة.

أكدت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فرض الحكومة حظرا علي تصدير الفول والدقيق بجميع انواعه والمكرونة والعدس والقمح، وفقا لأحمد الباشا إدريس، رئيس الشعبة.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارا في أبريل الماضي بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش لمدة ٣ أشهر.

وكان ينص القرار على عدم السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد التنسيق مع وزارة التموين وبموافقة وزير التجارة والصناعة.

وكان ينص القرار على بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.