الصناعة: حصول شركات الأدوية المحلية علي «الاعتماد» يدعم الثقة في المنتج المصري

حصلت معامل شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، علي شهادات مراقبة الجودة، ISO / IEC 17025: 2017 من المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك” التابع لوزارة التجارة والصناعة.

شركات الأدوية تسهم في ثقة المواطن بالمنتج المصري عبر “الاعتماد”

من جانبه، قال المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إن حصول شركات الأدوية الوطنية على الاعتماد يزيد ثقة المواطن في المنتج المصري.

وأكد أنه يسهم في دفع التبادل التجاري وتعزيز الصادرات المصرية، وبالتالي دعم حركة الاقتصاد المصري.

ويعتبر هذا واحدًا من أعلى شهادات الجودة التي يمكن للمختبرات الحصول عليها.

وهو إقرار رسمي دولي بكفاءة المختبرات و دقة القياسات و الاختبارات التي تتم داخل الشركة.

ضمانة لإنتاج مطابق للمعايير الدولية

وأضاف الدسوقي في تصريحات صحفية أن اعتماد معامل شركات الأدوية الوطنية يضمن أن إنتاجها مطابق للمعايير الدولية.

وأوضح أن ذلك يسهل دخولها في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تلزم بحصول الشركات على شهادات للجودة لإدراج منتجاتها ضمن المنظومة.

وقال إن مدة الاعتماد 4 سنوات، مع التفتيش الدوري على المعمل لضمان التزامها بكافة المعايير.

ولفت إلى أن الإصدار الأول للمواصفة أيزو “17025” كان عام 1999، ثم جاء الإصدار الثاني من المواصفة عام 2005.

وأوضح أنه صدر الإصدار الأخير منها في أواخر عام 2017، بعد إضافة بنود خاصة بمأمونية المعامل وضمان نظام التعقيم.

دقة في النتائج

من جانبها، قالت د. ريهام سعيد مدير إدارة الجودة بأوركيديا للصناعات الدوائية، إن الاعتماد هو إجراء يتم بمقتضاه قيام جهة تمثل الدولة بإعطاء إقرار رسمي بأن شخص او مؤسسة ما لديها الكفاءة لأداء مهام محددة.

وأوضحت أنه يمكن إعطاء هذا الإقرار إلى جهات منح الشهادات او جهات التفتيش التي تثبت بان لديها الكفاءة اللازمة لأداء المهام المطلوب اعتمادها.

وأضافت أن الاعتماد يضمن دقة النتائج ومأمونية وتعقيم القطرات المنتجة.

وقالت إنه يتم تقييم كفاءة العاملين والأجهزة بالمعامل من خلال جهات معتمده دوليًا مثل LGC UK خاصة في الاختبارات الميكروبيولوجية، ومطابقتها بنتائج المعامل الأخرى على المستوى الدولي او المحلي في الاختبارات الكيميائية.

وقال د. محمد عبد الجواد مدير مصنع “اوركيديا” للصناعات الدوائية، إنه يتم مراجعة وتنفيذ سياسة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دورياً.

وأضاف: “نهدف إلى بث الثقة في قدرتنا على توفير منتجات ذات جودة عالية وآمنة”.

وتابع: الاعتماد يعني الاعتراف الدولي بالكفاءة الفنية لمعامل الشركة.

وأكد أن هذا الاعتماد يزيد ثقة المريض في القطرات ودقة نتائج تحليها قبل طرحها في السوق الدوائي.

المجلس الوطني للاعتماد حاصل على اعتراف دولي

الجدير بالذكر أن المجلس الوطني للاعتماد حاصل على الاعتراف الدولي من المنظمات الدولية للاعتماد ILAC, IAF منذ عام 2009.

وتم تجديد الاعتراف في 2013 وتم تقييمه للمرة الثالثة في 2017 حيث تم تجديد الاعتراف الدولي للمجلس حتى عام 2021.

وتم تمديد مجال الاعتماد ليشمل اعتماد جهات منح الشهادات لسلامة الغذاء.

بالإضافة إلى اعتماد معامل الاختبار والمعايرة ومعامل التحاليل الطبية وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات لنظم إدارة الجودة والبيئة.