«الصناعة» توضح الموقف القانوني في حالة وفاة صاحب سيارة من ذوي الهمم قبل الإفراج الجمركي

كشف ابراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية للشئون الاقتصادية، عن الآليات المتبعة في حالة وفاة صاحب سيارة لذوي الهمم، وذلك قبل الافراج الجمركي عن تلك السيارة.

وأضاف “السجيني ” في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أنه بعرض تلك الحالة على قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حيث وافقت تلك القيادات على اقرار مبدأ عدم سريان أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته على ما يؤول لورثة المعاقين من سيارات تم شراؤها أو شحنها برسم المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بشرط أن يكون تاريخ الشراء أو الشحن قبل الوفاة، وبشرط سداد كامل الرسوم الجمركية والضرائب بأنواعها المستحقة عليها للجهة المختصة.

وفي هذا الصدد، أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 41 لسنة 2022 بتنفيذ قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتهما، وقانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 في حالة وفاة صاحب السيارة المفرج عنها لصالح ذوي الإعاقة.

وتُقدم الدولة مؤخراً كل سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سنت لهم قوانين جديدة، لدمجهم مع المجتمع وتعزيز شعورهم بأنهم أشخاص مشاركون في تنمية المجتمع مثلهم مثل غيرهم من المواطنين، فى الحصول على سيارة معاقين مجهزة طبيًا، والحصول على شقق بأسعار مناسبة.

وقامت المجالس الطبية المتخصصة، بتدشين موقع إلكترونى جديد لتقديم طلبات حصول ذوى الإعاقة على سيارة معاقين، أو سيارة معفاة من الجمارك.

وتنص شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2021، الحالات التي تستحق الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك، ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، وأن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية، وألا تزيد السعة اللترية للسيارة على 1600 cc ، ويجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

كما يتم إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي، ويمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات، على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها، واجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق الكومسيون الطبي.

كما يتم الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكوراً فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.

وكذا الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.