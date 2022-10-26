الصناعة توافق على استثناء محطتين من تقديم نموذج 4 عند الاستيراد

أكد ابراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، على أن وزارة الصناعة والتجارة وافقت على طلب وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية على استثناء الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من تقديم نموذج 4 لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر ومحطة معالجة التنقية الشرقية بالإسكندرية.

وأوضح أن هذا الاستثناء يأتي بالنسبة للشحنات الواردة لتلك المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا على ارض الواقع.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور إستيراد رقم (48) لسنة 2022 بشأن تطبيق كتاب مساعد الوزير للشئون الاقتصادية رقم 1923 في 23 أكتوبر الجاري.

ويصدر “نموذج 4” من أحد البنوك العاملة داخل مصر، وموضح به بيانات يحررها المستورد يوضح بها اسم البنك ورقم وتاريخ إصدار النموذج وبيانات عن المستورد يوضح بها اسم المستورد وعنوان النشاط ورقم البطاقة الاستيرادية / الاحتياجات- بيانات عن البضاعة المستوردة موضح بها نوع السلعة والكمية وإجمالى القيمة وأساس التعاقد ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه البضاعة، وهذه البيانات توقع من المستورد.

كما يوضح بالنموذج مصدر التمويل وطريقة السداد، بالإضافة إلى بيانات يحررها البنك وتتضمن المصاريف الإدارية وإيصال السداد والتاريخ ويتم التوقيع من المدير المسئول ويختم بختم البنك، وتعليمات تحرير النموذج وأهمها يرفق بالنموذج صورة الفاتورة.

وتكمن أهمية نموذج 4 فى ضرورة تقديمه إلى مصلحة الجمارك، وذلك للواردات بغرض الاتجار أو الإنتاج، وفى حالة تجاوز قيمة البضاعة المستوردة 5 آلاف دولار أو ما يعادلها من عملات أخرى.

ومن المعروف أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر فى الخانكة بمحافظة القليوبية، أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط، والتى تم إفتتاح المرحلة الثانية منها رسميا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تخدم قطاع كبير من القاهرة الكبرى، بما يعادل 2.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى يوميا، ولم يقف المشروع عند هذا الحد بل هناك خطة للتطوير لتصبح هذه المحطة الأولى بالعالم بعد أن يصل إجمالى المعالجة اليومية لها 3.5 مليون متر مكعب يوميا.

كما يتم معالجة كمية كبيرة جدا من المياه يوميا تصل لـ 2.5 مليون متر مكعب، ويمكن استخدامها فى رى المساحات الكبرى من الأراضى الزراعية، حيث أن هذا الكم يمكن الاستفادة منه فى رى ما لا يقل عن 150 ألف فدان.

كما تعد محطة التنقية الشرقية، لمعالجة مياة الصرف الصحى، هى أحد أهم محطات المعالجة بالاسكندرية، و التى تستقبل و تعالج نحو 40% من مستخرج مياة الصرف الصحى فى محافظة الاسكندرية بالكامل، حيث تخدم قطاع شرق ووسط الإسكندرية.

وشهدت محطة التنقية الشرقية عمليات تطويرية متتالية على مدار السنوات الماضية، أدت إلى زيادة طاقتها الاستعابية لـ 800 ألف متر مكعب فى اليوم، وتصل طاقتها فى حالات الطوارئ إلى 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم .

و لم يقتصر الامر على معالجة مياة الصرف الصحى و إعادة استخدامها فقط، بل يستعد جهاز المشروعات للصرف الصحى لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من المخلفات الصلبة للصرف الصحى، لتكون بذلك محطة رائدة فى هذا المجال بمحافظة الاسكندرية.