«الصناعة» توافق على استثناء شحنات الذرة لهيئة السلع التموينية من تقديم نموذج 4

أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 7 لسنة 2023 وذلك بشأن موافقة وزارة الصناعة والتجارة على استثناء شحنات الذرة التي تستوردها الهيئة العامة للسلع التموينية والعمولة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة من تقديم نموذج رقم (4).

ونص المنشور على أن يتم الاكتفاء بتقديم صورة من الاعتماد المستندي المفتوح الخاص بكل رسالة معتمدة من الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتأتي تلك التعليمات في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح مصر.

وقامت مصر بتوقيع اتفاقية فى 30 يناير 2018 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيرد السلع الأساسية لمصر من أهمها الذرة والقمح.

وجاءت موافقة وزارة الصناعة على هذا الاستثناء من نموذج 4 بعد تقدم وزارة التموين بمذكرة بهذا الشأن، وذلك بهدف زيادة رصيد مصر من السلع الغذائية الأخرى سواء القمح أو الذرة أو الزيوت.

كما جاء المنشور الجديد ضمن منشوري الاستيراد رقم 18 لسنة 2019 و10 لسنة 2020 بشأن استثناء ما تستورده الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح والأرز والسكر والزيت والممولة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة من إصدار نموذج 4 .

وكانت تلك الاتفاقية واحدة من عدة اتفاقيات تم تنفيذها مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بإجمالى مبلغ 8.5 مليار دولار.

وفي يناير الماضي قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة للوزارة، بإجراء أول مناقصة لتوريد الذرة الصفراء يأتي مساهمة من الوزارة في إتاحة أعلاف الدواجن لمزارع الدواجن وصغار المربّين للمحافظة على هذه الصناعة المهمة.

وأشار المصيلحي، في بيان له وقتها، إلى أنه تم توجيه هيئة السلع التموينية بعمل مناقصة لتوريد الذرة الصفراء لصالح الهيئة.

وبناء على ذلك أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية إجراء ممارسة رقم (1) لسنة 2022/ 2023 لتوريد ذرة صفراء طبقًا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد C&F أو CIF حسب رغبة المورّد.

وأوضحت الهيئة أن فترة الشحن من 10 إلى 25 فبراير المقبل، على أن يتم السداد AT Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.