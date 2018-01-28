الصناعة تواجه تحديات بالجملة.. وتفاؤل حذر

■ «القابضة المعدنية» تخطط لزيادة استثماراتها مع القطاع الخاص

■ شكرى: ارتفاع محتمل لأسعار الغذاء وسط ركود فى المبيعات

■ شمس الدين: «إيديتا» تركز على مستلزمات الإنتاج المحلية

■ جنيدى: حجم الصادرات لايزال متواضعا.. وعلى الدولة دعمها

■ «الجيوشى للصلب» تسعى لزيادة إنتاجها والتوسع عربياً وأفريقياً

■ «روبكس» تخطط لاقتحام الكونغو وموريتانيا والسنغال والكاميرون

■ زلط: %50 نموا فى أسعار الجلود وارتفاع فى مكونات الإنتاج



عمر سالم ــ مصطفى طلعت

«تحديات بالجملة.. وتفاؤل حذر بالعام الجديد».. بهذه الكلمات وصف مصنعون ومسئولون فى عدد من الشركات عام 2017، الذى شهد ارتفاعات هائلة فى معدلات التكلفة، وتراجع القوى الشرائية، فى الوقت الذى رجحوا فيه تحسن المشهد قليلاً خلال العام الحالى.

ويعول المصنعون على عدد من الآليات لدعم خططتهم الاستثمارية فى 2018 ، على رأسها تخفيض أسعارالفائدة البنكية، وفتح أسواق تصديرية فى عدد من البلدان ، للاستفادة من فارق سعر العملة، جنبا إلى جنب مع دعم السوق المحلية.

واتبع المصنعون إستراتيجيات مختلفة لمواجهة ارتفاع التكلفة بعد تحرير سعر الصرف، فقد لجأ البعض إلى رفع جزئى فى أسعار بيع المنتجات، بينما ركز آخرون على تقليل حجم المنتج، مقابل ثبات الأسعار، ولكن فى الوقت نفسه طالبوا الدولة بإعادة النظر فى أسعار الطاقة والكهرباء، والتى وصفوها بأنها تحد كبير يهدد منافسة المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية، و شددوا على ضرورة دعم الصادرات وتفعيل مكاتب التمثيل التجارية.

وحسب تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، المعلن منذ أسابيع، فإن الصادرات المصرية «غير البترولية» سجلت نموا %9 فقط، لتصل إلى 21 مليار دولار، فى 2017، مقابل 19.3 مليار دولار فى 2016، تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بارتفاع %32 .

وحررت مصر سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وفقد الجنيه نحو نصف قيمته، ما رفع من تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج، لرخص أسعارها مقومة بالدولار، وهو الأمر الذى انعكس على حجم الصادرات المذكور سلفاً، لكن بشكل متواضع للغاية، نتيجة اتباع مصر إجراءات برنامج إصلاح اقتصادى صعب، بدأ بتحرير سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة، وأسعار الوقود والكهرباء، مما جعل القطاع الصناعى يعانى بشكل كبير خلال هذه الفترة.

و أكد د. مدحت نافع، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الإصلاح الاقتصادى عاد بالإيجاب على صعيد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وتصنيف مصر الائتمانى، حسب ما أعلنت عنه مؤسسات التقييم العالمية مؤخراً ، لكنه على الجانب الآخر، أشار إلى أن هناك تبعات سلبية ظهرت على الأجل القصير تم احتواؤها بشكل كبير من قبل الشركات التى تعتمد بشكل جزئى أو كلى على التصدير، فقد حققت عدة شركات تابعة للقابضة أرباحاً مرضية من عائدات التصدير، بعد التوسع فى فتح أسواق جديدة.

ولفت إلى أن الشركات التابعة كانت تمتلك أرصدة من النقد الأجنبى تمت إعادة تقييمها بالسعر الجديد للدولار، مما ساهم أيضا فى تعظيم الربحية إلى جانب التصدير، موضحا أن «القابضة» تبنت إستراتيجية خاصة تضمنت عدة محاور أبرزها إعادة الهيكلة، وإضافة مشروعات جديدة، و النظر فى محفظة الأصول غير المستغلة، وتعظيم العائد منها، و التركيز على العنصر التسويقى بالداخل والخارج.

وكشف عن سعى شركته إلى التركيز على البحث عن مشروعات شراكة مع القطاع الخاص، لإنعاش محفظة الشركات التابعة، مشيرا إلى أن «القابضة» وقعت بروتوكول تعاون مع مكاتب التمثيل الخارجية، بغرض فتح أسواق تصديرية جديدة فى شرق أفريقيا، وشرق آسيا، وأمريكا اللاتينية التى تتضمن فرصا واعدة، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات المباعة هناك، مضيفاً :« الشركات التابعة للقابضة المعدنية لديها عملاء تاريخيون فى مختلف دول العالم، ما يسهل تسويق منتجاتها».

واستبعد حدوث ركود فى العمليات البيعية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن غالبية الشركات لجأت إلى تخفيض معدلات الإنتاج لارتفاع تكاليف ومصاريف تمويل المشروعات، مما أدى إلى نقص المعروض، والذى ساهم بدوره فيما يسمى بالركود التضخمى.

ورجح أن يشهد العام الحالى تخفيضا تدريجيا لأسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، موضحاً أن جدوى وربحية المشروعات الاستثمارية الجديدة، تقارن دائما بأسعار الفائدة بالبنوك، والتى تكون الأخيرة فيها خالية من أى من مخاطر.

وعلى صعيد الشق الغذائى، قال المهندس محمد شكرى، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية، ونائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية شهد رواجاً فى المبيعات بنسب متفاوتة وطفيفة خلال عام 2017 ، وأغلب الشركات والسلاسل الغذائية شهدت زيادة فى الطلب لعدة أسباب أولها: أهمية القطاع ، وثانيها : زيادة عدد المستهلكين بشكل مستمر، موضحا أن كل الشركات وضعت إستراتيجيات تعتمد على التوسع محلياً واقتحام عدد من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أعلى استفادة من تحرير سعر الصرف، مما يساهم فى زيادة قيمة وحجم المبيعات، موضحاً أن شركته حققت زيادة فى مبيعاتها خلال الفترة الماضية، نتيجة تعويم الجنيه، بنسبة لا تقل عن %20 .

وقال إن أسعار المواد الغذائية ستشهد ارتفاعات خلال عام 2018 نتيجة اعتزام الحكومة زيادة أسعار الطاقة خلال العام الجارى، مما سيرفع من تكلفة الإنتاج، وقد يسبب حدوث ركود فى المبيعات خلال العام الحالى، وتخفيض الأسر لكمية الوجبات أو المنتجات، مما قد يساهم فى تراجع المبيعات بشكل أو بآخر.

وفى السياق ذاته، أشارت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين بشركة «إيديتا» للصناعات الغذائية، إلى أن شركتها أعادت النظر فى خطتها فور تحرير سعر الصرف وارتفاع التكاليف، و تم التركيز على الخامات المنتجة محليا، مشيرة إلى أن نسبة خامات الإنتاج المستوردة تراجعت من 28 إلى %20 بعد الاعتماد على الدقيق المصنع محلياً.

وأكدت أن شركتها رفعت أسعار بعض منتجاتها لمواجهة ارتفاع التكاليف، مثل «الهوهوز» و«التوينكز»، بالإضافة إلى التنويع فى أسعار بيع المنتج الواحد للوصول إلى كل فئات المستهلكين، وحرصت على ابتكار منتجات جديدة ذات ربحية مرتفعة.

وقالت إن قرار ارتفاع الأسعار، الذى اتخذته الشركة، تم عبر طريقتين الأولى: زيادة مباشرة فى أسعار بيع المنتجات، والثانية: تقليل حجم المنتج مع الإبقاء على السعر نفسه.

وأشارت إلى أن الشركة ستتبع خطة تركز على جودة المنتج، ودعم الحصة السوقية، خلال العام الحالى، مع استكمال الخطط التوسعية التى بدأتها العام الماضى، والتى تمثلت فى افتتاح مصنع جديد وإضافة خطى إنتاج مثل «الويفر».

ولفتت إلى أن «إيديتا» تقترب من اقتحام السوق المغربية، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع كبرى شركات التوزيع المغربية، تتيح تصدير منتجات الشركة هناك، خلال العام الحالى، و تتضمن كذلك ضخ استثمارات فى السوق المغربية خلال 2019.

وتضم محفظة «إيديتا» عدداً من العلامات المحلية والعالمية الرائجة مثل «مولتو» و«تودو» و«بيك رولز» و«بيك ستيكس» و«ميميكس» و«توينكيز» و«هوهوز» وتعد «إيديتا» الموزع الوحيد بالمنطقة لعدة منتجات غذائية مستوردة من زيوت الزيتون والمكرونة.

وأكد محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة شركة «جى إم سى» للاستثمارات المالية والصناعية، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن الشركات التى تعتمد فى مكوناتها على التصنيع المحلى، تمتلك فرصة ذهبية مع انتعاش حركة الصادرات بعد تحرير سعر الصرف، فقد انخفضت تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة نتيجة زيادة الكميات المنتجة، إلا أن انخفاض الكميات المباعة شكل أزمة كبيرة، سبب حالة الركود التى شهدها السوق.

ولفت إلى أن المواطنين لجأوا فور تحرير سعر الصرف مباشرة إلى الشراء بقوة ترقبا للارتفاع المحتمل فى الأسعار، مما أدى إلى تصريف جانب كبير من مخزون المصانع من الخامات، مما حوّل المخزون إلى أرصدة دعمت موازنة تلك الشركات، وهو الأمر الذى يتلاشى أثره خلال العام الحالى.

وأكد أن حجم صادرات الشركات الصناعية كان متواضعا للغاية، ولم يرتفع بالشكل المطلوب خلال 2017 لعدم صرف الشركات لمستحقات مساندة الصادرات المقرر بالقانون، وارتفاع سعر الفائدة، وانكماش الطلب، والكساد الجزئى، بالإضافة إلى أن الأحداث السياسة التى شهدتها بعض دول المنطقة العربية، حالت دون زيادة التصدير إليها.

ولفت إلى أن المصاريف العمومية والإدارية ارتفعت بشكل كبير، فقد تضاعفت مرتبات العاملين، وزادت أسعار الوقود والكهرباء والغاز ثلاثة أضعاف، مشيراً إلى أنه تم بيع بعض منتجات الشركة بأسعار تكلفتها فقط، للحفاظ على العمالة.

وأوضح مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة «روبكس» لتصنيع البلاستيك و«الإكربلك»، أن شركته استبقت إجراءات الإصلاح الاقتصادى بخطة إعادة هيكلة وتطوير كاملة لمصانعها بدأت منذ 2013، تمثلت فى تطوير الماكينات ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن ضعف القدرة الشرائية والركود نتيجة تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 لم يمكن الشركة من تحقيق الربح المرغوب، ولكنها تمكنت من البقاء والاستمرار، متوقعاً أن يشهد العام الحالى حصاد جهود السنوات الماضية، مع افتتاح تطورات جديدة فى مجمع المصانع ببرج العرب.

وأكد أن تكاليف الإنتاج ارتفعت خلال العام الماضى، بنحو 50 – %100، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض الخامات المسعرة عالمياً نتيجة نمو أسعار البترول، مضيفا أن حجم صادرات شركته لم يكن بالشكل المرغوب خلال 2017 ونأمل أن تشهد تحسنا أكبر خلال العام الحالى، مع استقرار سعر الصرف، موضحاً أن متوسط حجم صادرات الشركة فى حدود الـ %20، وتسعى إلى زيادته من خلال فتح أسواق جديدة.

ولفت إلى أن شركته تخطط لاقتحام أسواق فى عدد من الدول الأفريقية، مثل الكونغو وموريتانيا والسنغال والكاميرون، بعد نجاحها فى دخول السوقين المغربية والجزائرية فى 2017، مؤكدا أن الشركة تستهدف إضافة منتجات جديدة خلال العام الحالى.

وقال المهندس طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الجيوشى للصلب» وعضو غرفة الصناعات المعدنية، إن قطاع الحديد عانى من عدة أزمات خلال عام 2017 أبرزها الركود الشديد فى المبيعات وشبه توقف لحركة البيع والشراء، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وأضاف أن سعر طن الحديد ارتفع لمستوى قياسى لم يشهده من قبل ، مرتفعاً من 10700 جنيه إلى 12300 جنيه فى 2017 ، وتمثل أعلى زيادة فى تاريخ القطاع نتيجة لارتفاع أسعار الخامات عالمياً «البيليت» من 470 دولارا إلى 535 دولارا للطن بزيادة 65 دولارا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخردة وزيادة أسعار الطاقة، مما رفع من تكلفة النقل والإنتاج.

وأشار إلى أن الشركات تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، والعمل على زيادة صادراتها والتوسع فى الأسواق العربية والأفريقية، ومحاولة منافسة الأسواق الخارجية، مثل الصين وغيرها بالإضافة إلى محاولة خفض الأسعار، وزيادة نسبة المكون المحلى والتوسع فى خطوط الإنتاج ، بالإضافة إلى جذب عدد من الشركاء الأجانب للتصنيع المحلى، مطالباً بضرورة قيام الدولة بخفض أسعار الغاز مما يساهم فى خفض الأسعار.

قال المهندس يحيى زلط، رئيس مركز مدينة الجلود المتطورة، ونائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن 2018 سيكون عام انطلاق صناعة الجلود، نظراً للمجهودات التى يقوم بها المستثمرون والغرفة و أبرزها إنشاء مدينة للجلود خلال العام الجارى. وأضاف أن قطاع الجلود عانى من عدة أزمات خلال عام 2017 أبرزها الركود الرهيب فى المبيعات التى لم تتعد حاجز الـ 25 % لارتفاع سعر منتجات الإنتاج المستوردة خلال الفترة الماضية، بعد تعويم الجنيه ، وهو ما دفع العديد من المدابغ إلى التوسع فى التصنيع المحلى، ومحاولة تحجيم تهريب الجلد الطبيعى.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعات كبيرة فى أسعار الجلد الخام تصل لنحو %50 وارتفاعات فى مكونات الإنتاج ، موضحاً أن كل المصانع تستعد خلال 2018 للتوسع فى التصدير لتعويض الركود فى المبيعات محلياً ، مشددا على أن مدينة الجلود ستساعد على زيادة صادرات القطاع لأوروبا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن منتجات المدينة متوافقة مع اشتراطات الاتحاد الأوروبى،كاشفا أنها تضم 113 مصنعا بحجم استثمارات 3 مليارات جنيه.