«الصناعة» تلزم منتجي ومستوردي السيارات بالإنتاج طبقاً للمواصفة القياسية الخاصة بمركبات الطرق

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإلزام المنتجين والمستوردين للسيارات بالإنتاج طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3368/2020 مركبات الطرق – رقم تعريف المركبة VIN المحتوى والهيكل – مع منحهم مهلة قدرها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لاحكام القرار ، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضح الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن المواصفة تحدد محتوى وهيكل نظام موحد لرقم تعريف المركبة لإنشاء نظام تعريف لمركبات الطرق طبقاً للنظام العالمي، مشيراً إلى أن رقم تعريف المركبة VIN تبرز أهميته للحصول عن طريقه على كافة المعلومات الخاصة بالسيارة مثل اسم بلد المنشأ / الصانع/ سنه الصنع/ نوع السيارة/ الرقم التسلسلي و(VIN) هو رقم فريد لكل سيارة عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام تحددها الشركة المصنعة للمركبة بغرض تعريفها.