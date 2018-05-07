الصناعة تفند آليات حماية المنتجات من ممارسات التجارة الضارة

· «السجينى»: يجب أن يمثل حجم الإنتاج الفعلى لمقدم الشكوى 25% من إجمالى السوق· انخفاض سعر المستورد وضرر الصناعة المحلية أساسيان لفرض رسوممحمد ريحان – أحمد اللاهونى : قال إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجار

· «السجينى»: يجب أن يمثل حجم الإنتاج الفعلى لمقدم الشكوى 25% من إجمالى السوق





· انخفاض سعر المستورد وضرر الصناعة المحلية أساسيان لفرض رسوم





محمد ريحان – أحمد اللاهونى :

قال إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، التابع لوزارة الصناعة، إن الدولة تلجأ إلى فرض رسوم وقائية على الواردات لحماية الاقتصاد القومى، بعد التأكد من توافر الشروط الأساسية لممارسة بلد المنشأ لسياسة الإغراق بمصر.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، تحت عنوان “آليات حماية السوق المصرية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية”.

وأضاف السجيني، أن أهم شروط قبول التحقيق فى أي شكوى مقدمة من الصناع المحليين لحمايتهم من الممارسات الضارة مثل “الإغراق والدعم والوقاية”، يتمثل في أن يمثل حجم الإنتاج الفعلى لمقدمي الشكوى 25% من إجمالى إنتاج السوق المحلية، وإذا انخفضت عن ذلك يصعب فتح التحقيق فى القضية.

ولخص السجينى الشروط فى 3 عناصر، أولها انخفاض سعر المنتج القادم من الخارج، عن قيمته الأصلية فى بلد التصدير، يتمثل الشرط الثانى فى وجود مصانع محلية تنتج نفس المنتج، والثالث ينحصر فى وجود ضرر جسيم وواضح على الصناعة من الواردات.

وذكر أن الجهاز يتبع عدة خطوات للتأكد من توافر الشروط الثلاثة سالفة الذكر تتلخص فى فحص الشكوى المقدمة من الصناعة المحلية، ولا بد أن تحتوى على بيانات مؤكدة، تفيد أن دولة التصدير تمارس الإغراق فى مصر، مقدما الدلائل من خلال إيضاح حجم استثماراته، ومبيعاته، وأرباحه، وطاقته الإنتاجية خلال 3 أعوام ماضية، للمقارنة بين الأرقام قبل وبعد دخول الواردات، لقياس حجم الضرر الواقع عليه.

ولفت إلى أن الخطوة التالية لعملية فحص الشكوى تتمثل فى إخطار الدول والشركات المشكو فى حقها، وإعطائها حق الرد خلال مدة لا تتعدى 37 يومًا، يطلب خلالها إعطاء معلومات عامة عن المنتج الوارد لمقارنته بالمحلى، يطلب من المشكو إيفاد معلومات عن الصفقات الموردة إلى مصر، خلال عام، وبيانات عن الصفقات التى بيعت فى سوق المنشأ خلال عام، لمقارنة الأسعار ببعضها.

وأوضح أن الخطوة الثالثة تكون بالإعلان فى الجريدة الرسمية عن بدء التحقيق فى القضية من خلال تحليل جميع البيانات الواردة من جميع الأطراف، يبدأ الجهاز فى تنفيذ زيارات تحقق ميدانية عن طريق فريقين الأول يتجه للمصانع المحلية ويطلع على البيانات الواردة إليه، مسبقا من خلال السجلات المحاسبية للتأكد من صحتها أما الثانى فيتجه إلى الشركات المصدرة لمراجعة المعلومات.

وتابع قائلا: “عد التأكد من صحة معلومات أطراف القضية وتحليلها يبدأ الجهاز فى إعداد تقرير نتائج التحقيق ويسمى تقرير الحقائق الأساسية والنتائج لإبراز ثبوت ممارسة الإغراق من عدمه، بعدها يطلع الطرفين على التقرير لإبداء تعليقاته، وبعد جمعها يصدر الجهاز التقرير النهائى، لعرضه على وزير التجارة” .

وأشار إلى أن هناك جهة وسيطة بين الجهاز والوزير، تسمى باللجنة الاستشارية وتضم ممثلين عن جميع قطاعات الدولة «حماية المستهلك، وحماية المنافسة والاحتكار، والمالية، والجمارك، والزراعة، والإنتاج الحربى لاختيار القرار الأنسب للمصلحة العامة، بعدها يتم دمج التقرير مع قرار اللجنة وعرضه على الوزير لاتخاذ القرار فرض الإغراق أو رفضه.