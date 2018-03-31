الصناعة تفتح باب استيراد السيارات الكهربائية المستعملة

محمد ريحانسمح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، وفقاً للقرار الوزارى الصادر صباح اليوم، السبت.وأوضح قابيل فى بيان له، أن القواعد المنظمة لاستيرا

محمد ريحان

سمح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، وفقاً للقرار الوزارى الصادر صباح اليوم، السبت.

وأوضح قابيل فى بيان له، أن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة – والمدرجة فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير – تقضى بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل، وألا يكون سبق استخدامها، الأمر الذى يعنى عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو فى غير سنة الموديل.

وأشار إلى أن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتى تشجيعا للسوق المحلى للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خاصة أنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية سواء التى تعمل بالسولار، أو البنزين، والتى تتميز بتكلفة أقل من التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة، إلى جانب تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية.

وأكد حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة لها مؤخرا، لافتا إلى أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات حيث أعلنت بعض الدول ومنها انجلترا انه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى الكهربائية فقط.