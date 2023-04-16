الصناعة تعلن استحداث خدمة تسمح باستيراد خامات مستحضرات التجميل (مستند)

أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إنه تم خلال شهر يونية 2022 استحداث خدمة قوائم استيراد بيضاء لشركات التجميل.

وأضافت في خطابها للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك الخدمة تعد اختيارية، كما تتيح للشركة حال اعتمادها للقائمة البيضاء عدة من المزايا، أهمها إنه يتم السماح لها باستيراد قائمة خامات مستحضرات التجميل ومستلزمات التعبئة، وكذلك مستحضرات التجميل تامة الصنع بشهادة الانضمام للقائمة البيضاء، باعتبار الشهادة موافقة مسبقة بذاتها وذلك للأصناف المرفقة بها، على أن تلتزم الشركة بالتقدم للحصول على خطاب إفراج جمركي محرز عند كل شحنة يتم استيرادها.

وأوضحت ” الوصال ” أنه يعتد بشهادة الانضمام للقائمة البيضاء لشركات مستحضرات التجميل المحلية الصادرة عن هيئة الدواء المصرية كموافقة استيرادية مسبقة، وذلك وفقا لما أفاد به هيئة الدواء المصرية فى هذا الخصوص.

جاء هذا الخطاب بناء على طلب موافاة مصلحة الجمارك بما يتعين إعماله حيال طلب شركة لوريال لصناعة مستحضرات التجميل اعتماد شهادة الانضمام للقائمة البيضاء لشركات مستحضرات التجميل المحلية الصادرة عن هيئة الدواء المصرية كموافقة استيرادية مسبقة ترفع عند إصدار الرقم التعريفي للشحنات (ACID ) .

وفي هذا الصدد أشارت مصلحة الجمارك، إلى منشور استيراد رقابي ىرقم 9 لسنة 2023 بتنفيذ ما جاء في خطاب مسئولة وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2002 وتعديلاتهما، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 ، وقانون الهيئة المصرية للدواء رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وذهب المنشور إلى أنه يعتد بشهادة الانضمام للقائمة البيضاء لشركات مستحضرات التجميل المحلية الصادرة عن هيئة الدواء المصرية كموافقة استيرادية مسبقة، وذلك للأصناف المرفقة بها على أن تلتزم الشركة بالتقدم للحصول على خطاب إفراج جمركي محرز عند كل شحنة يتم استيرادها وذلك وفقا لما أفادت به هئة الدواء المصرية في هذا الخصوص.

وفي مارس من العام الماضي، أصدرت هيئة الدواء المصرية، القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2022 بإدراج وتداول مستحضرات التجميل، والذي يأتي بالتزامن مع تدشين المنصة الإلكترونية “EgyCosm”، التي سيتم من خلالها تطبيق القرار عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتسجيل مستحضرات التجميل، تماشيا مع النظام الأوروبي المتبع للإدراج، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التحديث المستمر لإجراءات، وقواعد العمل، وميكنتها، ومواكبة مستجدات العمل الرقابي الدولي، ومتطلبات تطوير السوق المحلي، والارتقاء بمستوى جودة السلع، وتشجيعا للاستثمار.

وأكدت الهيئة أن القرار التنظيمي؛ الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية، بالعدد رقم 49 تابع أ لسنة 2022 ، يهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية، وضبط الأسواق فيما يخص استيراد مستحضرات التجميل ذات جودة موثوقة المصدر؛ من خلال تبسيط كامل الإجراءات اللازمة للموافقة على تداول مستحضرات التجميل، والاعتماد على المتابعة في الأسواق؛ لضمان جودة وسلامة وأمان مستحضرات التجميل، وجذب كافة العاملين في هذا المجال إلى اتباع إدراج منتجاتهم، ومنع السوق السوداء، والمخالفات في هذا النطاق.

كما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات لمستحضرات التجميل قائمة على كافة المعايير القياسية العالمية في هذا الشأن، وتحديثها بشكل يومي، وتسهيل التواصل بين كافة المتعاملين بسوق مستحضرات التجميل المصري وهيئة الدواء المصرية، وضمان سلامة وكفاءة وأمان مستحضرات التجميل التي يتم تداولها في السوق المصري؛ لضمان توافر مستحضرات تجميل ذات بمعايير عالية من الأمان والجودة، والحصول على كافة خدمات الادراج بشكل إلكتروني، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونياً على مدار الساعة وسهولة استرجاعها، وتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة؛ مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لمقدم ومراجع الطلب.

كما قامت في يونيه الماضي، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بداية العمل التجريبي بنظام “القوائم البيضاء لشركات التجميل”، وهو ما يمكن الشركة من استيراد خامات ومستحضرات التجميل الخاصة بها والمسجلة (المدرجة بهيئة الدواء) والمستوردة من دول مرجعية، دون اشتراط الحصول على موافقات استيرادية مسبقة.

وذهبت تلك الاشتراطات إلى تعريف القوائم البيضاء، وهى القوائم التى يدرج فيها الشركات القائمة على صناعة واستيراد مستحضرات التجميل، والتى يتطلب التزامها بالقواعد المنظمة وكافة اإلجراءات واستيفاءها للمعايير المطلوبة.

كما أن معايير إدراج الشركات بالقوائم البيضاء، وأولها معيار الإستثمار ودعم الصناعة المحلية، وأن تكون الشركة لديها مستحضرات تجميل محلية الصنع أو يتم استيراد مستحضرات مرجعية تامة الصنع، وكذا عدد سنوات التواجد في السوق الدوائي المصري لأكثر من 5 سنوات.

كما أن المعيار الثاني هو معيار ” الالتزام ” وهي الشركة بالإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الإستيراد والإفراج، وعدم وجود أية مخالفات خاصة بعملية الإستيراد والإفراج عن الشحنات الواردة .

فيما نص المعيار الثالث مطابقة المواصفات، وهو عدم وجود أية مخالفات تتعلق بمأمونية أو جودة المستحضرات أو المصنع (التفتيش الصيدلي أو المعامل الرقابية( .

وذهبت تلك الاشتراطات إلى مقابل الحصول على تلك الخدمة، حيث طلب إدراج بالقائمة البيضاء فيما يخص استيراد خامات التجميل ومستحضرات التجميل المرجعية تامة الصنع قيمتها 2000 جنيه، فيما تصل مقابل خدمة إصدار شهادة إدراج بالقائمة البيضاء فيما يخص استيراد خامات التجميل ومستحضرات التجميل المرجعية تامة الصنع 50 ألف جنيه، بينما تصل قيمة خدمة طلب التعديل بالملحق المرفق بشهادة االنضمام للقائمة البيضاء لإضافة أو حذف مستحضرات/ أو خامات، بقيمة 2000 جنيه.