الصناعة تعقد ندوة تعريفية لقانون تفضيل المنتج المحلي

عمر سالمتنظم الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، غدًا، ندوة تعريفية عن القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.جدير بالذكر أن "الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية" تشكلت بقرار من المهندس طارق قابيل

عمر سالم

تنظم الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، غدًا، ندوة تعريفية عن القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.





جدير بالذكر أن “الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية” تشكلت بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رقم 127 لسنة 2016 ومقرها اتحاد الصناعات المصرية.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على نشر الوعي بأهمية القانون كواحدة من سلسلة الندوات التي تعقدها الأمانة الفنية دوريًّا مع مختلف الهيئات والإدارات ذات الصلة للتعريف بأهمية القانون والجهات الخاضعة له وكيفية تطبيقه والالتزام به تجنبًا للعقوبات الواردة فيه ودعمًا وتشجيعًا للمنتج الصناعي المصري، وذلك بتفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية.