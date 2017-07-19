الصناعة تشارك في اختتام برنامج جدارات ريادة الأعمال بالأقصر

محمد ريحان:شاركت وزارة التجارة والصناعة في فعاليات الحفل الختامى لمشروع برنامج "جدارات ريادة الأعمال" بالأقصر واستهدف تدريب 100 مدرس من 19 مدرسة من مدارس التدريب الفني، منها 9 مدارس متخصصة في المجال الصناعى وذلك في إطار مبادرة "إمكان" لتعزيز ريادة الأعمال وتشغيل الشباب وتطوير التعليم الفني و

محمد ريحان:

شاركت وزارة التجارة والصناعة في فعاليات الحفل الختامى لمشروع برنامج “جدارات ريادة الأعمال” بالأقصر واستهدف تدريب 100 مدرس من 19 مدرسة من مدارس التدريب الفني، منها 9 مدارس متخصصة في المجال الصناعى وذلك في إطار مبادرة “إمكان” لتعزيز ريادة الأعمال وتشغيل الشباب وتطوير التعليم الفني والتى تنفذ حاليا بالتعاون بين وزارتى التجارة والصناعة والتربية والتعليم ومحافظة الأقصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وبدعم من الحكومة اليابانية.

وشارك في فعاليات الحفل الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة، والسيدة جيوفانا تشيلى، المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالقاهرة.

وقالت شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة والتجارة الصناعة إن هذه المبادرة تأتى في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بشأن تشجيع ثقافة العمل الحر والترويج لفكر ريادة الأعمال وعلى الأخص للمدارس الفنية ومراكز التدريب المهني، مشيرة إلى أن المشروع التدريبى استهدف تدريب 100 مدرس بعدد 19 مدرسة فنية لتلبية الحاجة الهيكيلة الملحة لتطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهني، وتعزيز إمكانيات العمل الحر وفرص العمل للشباب بمحافظة الأقصر، حيث استهدف التنفيذ التجريبى للمشروع دمج مهارات ريادة الاعمال فى التعليم فى المدارس الثانوية الفنية بمحافظات الصعيد.

وأضافت أن البرنامج التدريبى تضمن تدريب المدرسين على تدريس منهج متخصص لريادة الأعمال معتمد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة التعليم لدمج هذا المنهج بشكل رسمي في كافة المدارس الموجودة في الأقصر.

وأوضحت الصباغ أن عددا كبيرا من المدرسين والمدربين بالبرنامج تقدموا لمسابقات ريادة الأعمال بمشروع “امكان” وبوابة الابتكار التابعة للوزارة بالتعاون مع مشروع 2 TVET، مشيرة إلى أن عددا منهم نجح بالفعل وسوف يتم دعمهم لتنفيذ مشروعاتهم المقترحة.

وأكد الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، أهمية المشروعات التدريبية التى توجه اهتمامها الأول لمدارس التعليم الفنى بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لفتح أسواق عمل جديدة فى المجالات الصناعية والزراعية والفنية لتنويع وأحياء الاقتصاد المحلى وزيادة قدرة المجتمعات والأفراد على التكيف والتغلب على المشكلات من خلال تعزيز فرص التوظيف والعمل الحر لدى الشباب.