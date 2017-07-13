الصناعة تسلم 33 قطعة أرض بالمجان لمستثمرى بنى سويف

إجمالى مساحة 312 ألف مترأحمد اللاهونىسلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عقود تخصيص لـ 33 قطعة أرض بالمجان للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمستثمرى بنى سويف، بإجمالى مساحة 312 ألف متر مربع، تشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج والدوائية والمعدنية ومواد البن

إجمالى مساحة 312 ألف متر

أحمد اللاهونى

سلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عقود تخصيص لـ 33 قطعة أرض بالمجان للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمستثمرى بنى سويف، بإجمالى مساحة 312 ألف متر مربع، تشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج والدوائية والمعدنية ومواد البناء.

وقال الوزير خلال زيارته للمنطقة الصناعية بمنطقة كوم أبو راضى اليوم، إنه من المستهدف أن تصل التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات حوالى 4 مليارات جنيه وتتيح 4 آلاف فرصة عمل مباشرة.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن إجمالى ما تم تخصيصه من أراض صناعية بالمجان بمحافظات الصعيد منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار يصل الى 206 قطع أراض بإجمالى مساحة 832 ألف متر مربع شملت محافظات سوهاج واسيوط والمنيا والأقصر وأسوان وبنى سويف.