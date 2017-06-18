الصناعة تخصص أراضي بالمجان لـ72 مستثمرا في المنيا

سلم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خطابات تخصيص أراض بالمجان إلى 72 مستثمرا فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطاهرة فى محافظة المنيا، بإجمالى استثمارات متوقعة 880 مليون جنيه، على مساحة 276.5 ألف متر مربع.

وتشمل الأنشطة المخصص لها تلك الأراضى، الصناعات الغذائية والكيماوية، والهندسية والغزل والنسيج والدوائية والتعدينية، ومواد البناء.

وقال قابيل خلال تسليم العقود للمستثمرين فى المنيا أمس، إن هناك نحو 167 طلبا ورد لهيئة التنمية الصناعية من مستثمرى المنيا، للحصول على أراض مرفقة، سيتم دراستها تمهيدا لتلبيتها فى أقرب وقت.

وأعلن عن طرح 4 مجمعات صناعية، بنظام المطور الصناعى بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم وأسوان، مطلع الشهر المقبل، تنفيذا لخطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 8 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى الصعيد.

وطرحت الوزارة الشهر الماضى 4 مجمعات، شملت محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط ، وتصل مساحة المجمع الواحد إلى 300 ألف متر، ويضم 200 مصنع صغير فى كل محافظة.

وأوضح «قابيل» أن 4 شركات مطور صناعى، سحبت كراسات الشروط الخاصة بالمجمعات الأربعة الأولى، وجار الرد على بعض استفساراتها، إذ من المقرر بدء تلقى عروضها فى يوليو المقبل، مضيفا: «سيتم الانتهاء من إجراءات الترسية وبدء أعمال التخطيط، والترفيق لتلك المجمعات قبل نهاية العام الجارى».

وأكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن إجمالى ما تم تخصيصه من أراض صناعية بالمجان بمحافظات الصعيد، منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وصل إلى 173 قطعة أرض، بإجمالى مساحة 520 ألف متر مربع، شملت محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان، ولفت إلى أنه من المقرر تسليم عقود تخصيص جديدة بأسوان وبنى سويف، الشهر المقبل.

وكشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إجمالى عدد المشروعات الحاصلة على قروض بالمنيا خلال الفترة من يناير – أبريل 2017، بلغ 8216 مشروعاً صـغـيـرا،ً ومتنـاهـى الصـغـر، بقيمة تمويلية 111 مليون جنيـه، وفرت حوالى 8550 فرصة عمل جديدة فى العديد من المجالات الإنتاجية.

وتابعت: «قام الصندوق بإتاحة 23.7 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية بالمنيا، مما ساهم فى توفير 1184 فرصة عمل”.

ولفتت إلى أنه من المستهدف خلال عام 2017 توجيه قروض للمشروعات الصناعية بالمحافظة، والوصول بنسبتها إلى %15 من إجمالى القروض المنصرفة.

وأوضحت أن مجمع خدمات المنشآت الصغيرة بالمنيا، قدم 3391 خدمة للمستفيدين من برامج وخدمات الجهاز خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2017 شملت إصدار رقم قومى لـ2537 منشأة، وبطاقة ضريبية لـ 164 منشأة، وسجل تجارى لـ 18 منشأة وتأمينات اجتماعية لـ 13 ملفا، وإصدار ترخيص نشاط مؤقت لـ302 منشأة، وترخيص نهائى لـ357 منشأة.