«الصناعة» تخاطب «الجمارك» بشأن الأصناف المستثناة من التصدير من البقوليات والكحول (مستند)

وافقت وزارة الصناعة والتجارة على استثناء بعض الأصناف من حظر التصدير وفقًا للقرارات التي صدرت الأسبوع الماضي

خاطبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عبر مساعد الوزير لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات الدولية “طارق شلبي” مصلحة الجمارك للتأكيد على الأصناف التي تم استثناؤها من قرارات حظر التصدير التي صدرت الأسبوع الماضي.

ونص الخطاب على أنه تم استثناء عدد من البضائع من القرار 194 لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أنواع البقوليات في ضوء موافقة وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية باستثناء أصناف الصابون (القطع فقط ) والشامبو، ومستحضرات التجميل ، وروق صناعة المناديل في شكل رولات جامبو (مستلزمات إنتاج) من أحكام القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2020 المشار اليه.

كما نص الخطاب على استثناء صنف الميثانول (الكحول الميثيلي)، والفاصوليا البيضاء والحمص المعلب والفول الأخضر المجمد من أحكام قرارات حظر تصدير البقوليات وأدوات التجميل. صورة خطاب وزارة الصناعة والتجارة لمصلحة الجمارك

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارين الأسبوع الماضي بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه “كمامات”) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكل أنواعه ومشتقاته، لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

كما تقرر اتخاذ قرار في الأسبوع نفسه بوقف جميع البقوليات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد لتوفير حاجات المواطنين خلال الفترة الراهنة بالسوق المحلية.

وفي الصدد نفسه أصدرت مصلحة الجمارك منشورا تصديريا لينص على كل الأصناف التي تم استثناؤها من التصدير من القرارات الوزارية الصادرة الأسبوع الماضي.