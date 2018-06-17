الصناعة تتلقى تقريرا حول أداء مصلحة الكفاية الإنتاجية خلال مايو الماضي

المال ـ خاص: كشف أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني خلال شهر مايو الماضي أن المصلحة قامت باعداد البرامج اللازمة لـ 3 مهن جديدة تشمل مجالات تصنيع منتجات الألبان والخضر والفاكهة والعجائن والمخبوزات، حيث يجرى حالياً التنسيق مع غرفة الصناعات ا

المال ـ خاص:

كشف أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني خلال شهر مايو الماضي أن المصلحة قامت باعداد البرامج اللازمة لـ 3 مهن جديدة تشمل مجالات تصنيع منتجات الألبان والخضر والفاكهة والعجائن والمخبوزات، حيث يجرى حالياً التنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية لإعداد الخطة التدريبية لمهنة تصنيع الخضر والفاكهة اعتبارا من العام التدريبي المقبل.

واشار التقرير الى انه انه تم الانتهاء من تطوير برامج مهنة الخراطة للصفوف الدراسية الثلاث وجارى تطوير 17 مهنة في مجالات الطباعة والكهرباء والميكانيكا.

ومن جانبه اوضح المهندس أحمد الغمازى رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ان المصلحة انتهت الشهر الماضي من امتحانات النقل لعام 2017/2018 كما تم تنفيذ 6 برامج تدريبية في مجالات الاستشارات والتعليم المستمر والتدريب المهني والفني لـ 49 دارس من داخل وخارج المصلحة.

وأضاف انه يجرى العمل على استحداث مهنة صيانة الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن المصلحة قامت بمتابعة إعداد المواد التعليمية لمهنة صيانة المحركات البحرية ومهنة التريكو.

وفيما يتعلق بتحديث معدات المصلحة قال الغمازى انه تم الشهر الماضي التعاقد على توريد المعدات لمعامل الحاسب الآلي وصيانة الشبكات وورش صيانة السيارات والتبريد والتكييف ومعامل وورش CNC وذلك من خلال مشروع التدريب من اجل التشغيل الممول من البنك الإسلامي.

وأضاف أنه جارى تأهيل مراكز محرم بك بمنطقة غرب الإسكندرية ومركز طنطا بنسبة تنفيذ بلغت 90% كما يجرى الإعداد والتأهيل الجزئي لمراكز العاشر من رمضان وشمال القاهرة بموازنة العام المالي المقبل كما يجرى استكمال مركز كوم أوشيم بالفيوم بنسبة تنفيذ بلغت 96% وكذلك مركز الأميرية التجريبي ومعهد تدريب الكوادر بنسبة تنفيذ بلغت 10%.

وفى مجال الشراكات مع القطاع الخاص وأجهزة الدولة أشار الغمازي انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمصلحة لتنفيذ برنامج “ابدا رحلتك” بمراكز دمياط والمحلة والزقازيق والذي يستهدف توفير عمالة فنية مؤهلة بمحافظات الوجه البحري.

وأشار الغمازى الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ABB للصناعات الكهربائية لتطوير مهنة التحكم الألى بـ5 مراكز تابعة للمصلحة و ذلك بالتعاون مع مشروع تطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET” “حيث أسفر عن توريد معدات ملابس جاهزة لمراكز دار السلام وطرة الاسمنت ومعادن وتبريد شبرا والحوامدية وكفر الزيات وكذلك التأهيل الجزئي لمراكز التكنولوجيا المتميز والمظلات واسيوط ودار السلام وتبريد شبرا والحوامدية والتأهيل الشامل لمراكز طره الاسمنت وكفر الزيات وجارى تدعيم البنية التحتية لمركز زهراء حلوان.