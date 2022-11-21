الصناعة تؤكد على ضرورة تحديد العبارات المستخدمة في حالة رفض استيراد البضائع (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 52 لسنة 2022 بشأن العبارات المستخدمة في حالة حالة رفض استيراد البضائع .

وخاطب أحمد رفعت العسقلاني رئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، الدكتورة نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، أن بعض الشركات تضررت من تدوين عبارة رفض فني على الرسائل التي يتم رفضها ظاهريا.

وأشار إلى أن الجمرك يرفض قبول التنازل المقدم من الشركة المستوردة طبقا للمادة 4 من اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005 .

وأضاف مسئول وزارة الصناعة والتجارة، أنه بعرض الموضوع على لجنة التظلمات واللجنة المشتركة للتنسيق من أجل توحيد القواعد والاجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية لتوحيد الاجراءات والقواعد المنافذ الجمركية.

وأكد على أنه انتهى رأي اللجنة الأخيرة في 2 نوفمبر الجاري، على أن تكون عبارة الرفض : رفض بيانات طبقا للمواصفة في حالة الرفض الظاهري ، وكذا رفض فني طبقا للمواصفة القياسية في حالة الرفض الفني.

يذكر أنه يتم فحص رسالة واردات غير صناعية بالمنافذ الجمركية، حيث يتم تنفيذ هذا الاجراء عبر مرحلتين .

وتتمثل المرحلة الاولى في القيد و المراجعة و تحديد المواصفة، حيث تبدأ بعد انتهاء المستورد من اجراءات التسجيل بنظام الشحن المسبق (ACI) وتحويل الطلب على شبكة نافذة MTS ) ) و تتم مراجعة المستندات الخاصة بالشحنة والتاكد من مطابقتها للشروط الاستيرادية .

ويتم إجباريا تحديد المواصفة الملزمة المراد التحليل عليها من خلال نظام (ACI) وبالنسبة للسلع التى لم يصدر لها مواصفة قياسية مصرية الزامية يحدد المستورد المواصفة القياسية التى يطلب الفحص والتحليل عليه طبقا للقرار الوزارى رقم ١٨٠ لسنة ٩٦ فاذا لم يطلب المستورد الفحص على مواصفة قياسية محددة يحق للمعمل ان يجرى الفحص طبقا لاية مواصفة قياسية معتمدة لديه ويمكن الاستعلام عن المواصفات القياسية المصرية على موقع الهيئة من خلال ايقونة خدمات استعلام .

أما المرحلة الثانية فتتمثل في المعاينة الظاهرية، حيث تتم إجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات للسلع المستوردة ( الغير صناعية ) داخل الدائرة الجمركية من خلال اللجنة المشكلة و ذلك بمطابقة المستندات و المواصفة الخاصة بالصنف أو أى قرارات اخرى صادرة مع بيان العبوات وواقع الرسالة و كذا مراجعة حالة العبوات و الأشتراطات العامة الظاهرية لكل سلعة.

فى حالة مطابقة الرسالة ظاهرياً من قبل اللجنة الفاحصة يتم سحب العينات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٨٦ لسنة ٢٠٠٣ و يجوز للمستورد التقدم بطلب موقع عليه من المستورد أو وكيله الرسمى لنقل و تخزين الرسالة خارج الدائرة الجمركية تحت التحفظ طبقاً للضوابط المنصوص عليها بالمادة ٨٦ من اللائحة. لمزيد من المعلومات عن النقل والتخزين يتم الرجوع لايقونة طلب نقل وتخزين بخدمات ادراج طلبات .

فى حال عدم مطابقة الرسائل سواء ظاهريا او معمليا يتم تحرير إخطار رفض وللمستورد الحق فى التقدم بطلب للجنة التظلمات خلال أسبوع من علمه بالرفض .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أو من يفوضه و بناء على طلب المستورد أو وكيله أو من يفوضه السماح بإعادة فرز الرسالة المستوردة التى تم رفض جزء منها نهائياً داخل أو خارج الدائرة الجمركية على أن يتم إعادة فحص الرسالة بعد الفرز بإعتبارها رسالة جديدة.

ويكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على الرساله لما هو ثابت بمستنداتها وذلك بالنسبة لرسائل السلع الصناعية الغير غذائية المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفين لقواعد الفصح العشوائى White List لمزيد من المعلومات يتم الرجوع لايقونة تسجيل منتج بسجل الفحص الظاهرى التابع لخدمات ادراج طلبات.