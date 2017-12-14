الصناعة: بدء تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع الميركسور

محمد ريحان شارك وفد مصرى من وزارة التجارة والصناعة فى الاجتماع الأول للجنة المشتركة لاتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور، والذى عقد أمس، بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس، حيث تم الإعلان رسميا عن البدء في تفعيل تنفيذ هذا الاتفاق بعد قيام مصر ودول الميركسور والتي تضم كل من البرازيل والأرجنتين



محمد ريحان

شارك وفد مصرى من وزارة التجارة والصناعة فى الاجتماع الأول للجنة المشتركة لاتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور، والذى عقد أمس، بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس، حيث تم الإعلان رسميا عن البدء في تفعيل تنفيذ هذا الاتفاق بعد قيام مصر ودول الميركسور والتي تضم كل من البرازيل والأرجنتين أوروجواي وباراجواى بالانتهاء من إجراءات التصديق عليه.

ترأس الجانب المصرى أحمد عنتر وكيل أول الوزارة – رئيس التمثيل التجارى وضم الوفد فى عضويته شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات وممثلين عن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة.

وقال عنتر إن دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ سيسهم فى تحقيق التوازن فى الميزان التجارى بين الجانبين والذى يميل بشدة لصالح دول الميركسور ويتيح للقطاعات الصناعية الواعدة فى مصر دخول أسواق هذه الدول فى اقرب وقت ممكن وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تنفيذ كافة البنود التى يتضمنها لمضاعفة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة فيما بينهما .

واشار رئيس جهاز التمثيل التجارى الي انه تم على هامش مشاركة الوفد المصرى خلال الاجتماع تنظيم بعثة ترويجية لعدد من الشركات المصرية العاملة فى قطاعات الادوية ومواد البناء والمنتجات الجلدية حيث تم تنظيم منتدى عن الاقتصاد والتجارة فى مصر بمقر الغرفة العربية الارجنتينية ،ولفت عنتر إلى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية لتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتى ياتى على رأسها اصدار قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون بتيسير اصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وعقب الاجتماع والذى حضره أكثر من ٢٥ شركة ارجنتينية تم عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية ونظريتها المصرية لبحث آفاق التعاون المشترك فيما بينهم.

كما أعرب مدير عام الغرفة وليد قدورى عن استعداد الغرفة للمساهمة فى الترويج للصادرات المصرية من خلال استضافة معرض صغير لديها لاهم المنتجات التى يمكن تصديرها إلى الارجنتين وأشار إلى أن الغرفة ستعكف على دراسة قوائم التحرير التى يتضمنها الاتفاق لوضع خطة عمل بالتنسيق مع الجانب المصرى لتحديد القطاعات ذات الأولوية التى يستهدف تصديرها إلى الارجنتين.