الصناعة: الرقابة على الصادرات مسئولة عن فحص سائل السجائر الإلكترونية بالموانئ

كشف إبراهيم السجيني، مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، على أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات “التابعة لوزارة الصناعة والتجارة” هي الجهة المنوط بها فحص واختيار صنف السائل الإلكتروني بمعامل الهيئة الكائنة داخل الموانئ المصرية.

جاء ذلك في خطاب “السجيني” لوكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، موضحا أنه بالإشارة إلى كتاب رئيس مصلحة الجمارك بشأن تنظيم عملية الاستيراد والتصدير والتنسيق مع الجهات الرقابية والاجراءات اللازمة لسماح تداول السجائر الإلكترونية والبدائل الخاصة بها وفقا للاشتراطات الواردة بالمواصفتين رقمي ( 1-8205 ) و ( 2-8205 ) والمنشور استيراد رقابي رقم 44 لسنة 2021 وطلب المصلحة الاحاطة والتنبيه بما يتبع في هذا الشأن وتحديد جهة العرض المنوط التحقق لها من الشروط والمواصفات القياسية الخاصة بـ” منتجات من أنواع أخرى من التبع تستخدم بالتسخين الكهربائي ” مخاليط للاستخدام مع السجائر الكهربائية أو الالكترونية، والسجائر الالكترونية واصدار الموافقة الاستيرادية لهذه الاصناف وفقا للمواصفات القياسية المحددة من وزارة الصحة والسكان.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة منشور استيراد رقابي رقم 43 لسنة 2022 بشأن تطبيق ما جاء في خطاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة المنوط بها فحص واختبار صنف السائل الالكتروني.

وكانت قد أصدرت مصلحتا الضرائب المصرية والجمارك، منشورا بخصوص كيفية تطبيق منظومة البندرول لمنتجات السائل الإلكتروني الواردة عبر المنافذ الجمركية التابعة لمصلحة الجمارك.

ونص منشور خلال أغسطس الماضي ه جاء وفقا لخطاب مجدي توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والذي أشار فيه الى أن تلك التعليمات وردت من قبل الإدارة العامة للعلامات المميزة بمصلحة الضرائب المصرية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب أنه في ضوء أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 فان مسلسل 2 من المادة الأولى نصت على أن تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة على هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج الذي يدخل الصنف في تكوينه.

كما أن المادة الثالثة نصت على أن يتم إضافة جدول للمادة الاولى من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه مسلسلان جديدان برقمي ( 1 / ب / 7 / 14 ) بإضافة مسلسل 14 السائل الإلكتروني لسلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول ويشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.

وذهبت مصلحة الضرائب إلى أن فئة الضريبة عن السائل الإلكتروني 2 جنيه لكل مليمتر من السائل، وذلك وفقا للمنشور الذي أصدرته مصلحة الجمارك تعريفات رقم 52 لسنة 2022 .

ونص المنشور على أن المادة 59 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة على أنه من الرقابة في تطبيق احكام المادة 52 من القانون تتم الرقابة المتعلقة بالضريبة وضريبة الجدول على اسس مستندية ودفترية وعند استخدام المسجل لانظمة الحاسب الآلي يحق للمصلحة مراجعة واختبار هذه الانظمة للتأكد من جودتها .

كما نصت نفس المادة على أنه فى حالة عدم توافر ھذه الأسس فلرئيس المصلحة تحديد القواعد والضوابط اللازمة لإحكام الرقابة، ويجوز له في بعض الحالات، لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة، وضع إجراءات للرقابة وتقرير نظام رقابى خاص بها.