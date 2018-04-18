الصناعة: الحكومة الكندية وافقت على رفع حظر الشحن التجاري الجوي

محمد ريحانأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة الكندية قررت رفع الحظر المفروض على الشحن التجاري "الكارجو" لرحلات مصر الطيران المباشرة إلى كندا، بعد توقفها لأكثر من عامين.وقال إن هذا القرار يأتي نتيجة لجهود مكتب التمثيل التجاري في مونتريال، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ال

محمد ريحان

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة الكندية قررت رفع الحظر المفروض على الشحن التجاري “الكارجو” لرحلات مصر الطيران المباشرة إلى كندا، بعد توقفها لأكثر من عامين.

وقال إن هذا القرار يأتي نتيجة لجهود مكتب التمثيل التجاري في مونتريال، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية، حيث أعد ورتب زيارة لوفد فني من وزارة النقل الكندية إلى مصر، لمراجعة الترتيبات الإجرائية والأمنية الخاصة بالشحن التجاري الجوي لرحلات مصر للطيران المباشرة إلى مدينة تورنتو الكندية.

وأوضح الوزير، أن هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية إلى السوق الكندية وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية من خلال تخفيف الأعباء على مصدري الحاصلات الزراعية المصرية سريعة التلف بسبب ارتفاع تكلفة الشحن الجوي عبر الترانزيت وطول الفترة الزمنية، والتي تحول دون تصدير بعض المنتجات للسوق الكندية.

من جانبه، أكد أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري اهتمام المستوردين في كندا بشكل كبير بتنويع مصادر التوريد للسلع الزراعية بسبب تغير الظروف المناخية بالولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى قيام المكتب التجاري في مونتريال خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، للترتيب للمشاركة المصرية في معرض “سي بي إم إيه” للحاصلات الزراعية والذي يعد من اكبر المعارض المتخصصة في هذا القطاع في كندا، ويقام خلال الفترة من 23 – 26 أبريل الجاري.