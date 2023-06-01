الصناعة: استثناء الآلات أو الماكينات التي تذيع الأغاني الفلكلورية من حظر الاستيراد (مستند)

أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، أن الألآت أو الماكينات التي تذيع الأغاني الفلكلورية أو التي تذيع أغاني رمضانية ( ليست فانوسا) لا تخضع للقرار رقم 232 لسنة 2015، والذي كان ينص على وقف استيراد فوانيس رمضان من كافة دول العالم والاعتماد على الصناعة المحلية.

وأشارت في خطابها لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أن هذا يأتي على خلفية تلقي القطاع العديد من الاستفسارات الجمركية بشأن البيانات الجمركية الواردة بأصناف ذات الطابع الفلكلوري ومدى خضوعها للقرار رقم 232 لسنة 2015 حيث أنه لم يرد بالقرار ثمة اشارة الى الالات أو الماكينات التي تذيع الأغاني الفلكلورية.

وأوضحت انه بالعرض على اللجنة المشتركة للتنسيق من أجل توحيد القواعد والاجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية انتهت الى أنه لم يرد بالقرار 232 لسنة 2015 ثمة اشارة الى الالات او الماكينات التي تذيع الأغاني الفلكلورية، لذا فان الماكينات التي تذيع أغاني رمضانية ليست فانوسا وبالتالي لا تخضع لهذا القرار.

وأوضحت “الوصال” أنه بالعرض على وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فقد وافق في 9 مايو الجاري، على عدم خضوع وحدة اصدار الصوت لاغانئ رمضان لاحكام القرار 232 لسنة 2015.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 11 لسنة 2023 بتطبيق خطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وذلك بعد موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

وفي 10 ابريل 2015 أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارا بوقف استيراد فوانيس رمضان من كافة دول العالم والاعتماد على الصناعة المحلية، وذلك فى سبيل التخفيف على عبأ توفير الدولار من جانب، وتشجيع الصناعة المحلية على الجانب الاخر.

وأشار القرار الصادر رقم 232 لسنة 2015 بمنع استيراد الموازييك والمعادن وكافة الفوانيس المستوردة من الخارج، ورفض دخول أى شحنات منها اعتبارا من 5 ابريل 2015 فى اليوم الثانى لإصدار القرار من وزارة التجارة .

ووفقا لأحدث الاحصائيات الحكومية بلغ حجم حصر دخول الفوانيس منذ بداية العام 2015 بقيمة 896 الف جنيها خلال شهرى يناير وفبراير ، على أن تبدأ هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمنع دخول أى شحنات اعتبارا من تاريخ صدور القرار.