الصناعة: إعفاء 37 من مستحضرات التجميل من التسجيل مصانعها قبل استيرادها (مستند)

أكدت الدكتور أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة، أنه قد ورد للقطاع كتاب الدكتور نائب رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن طلب حذف مستحضرات التجميل الحاصلة على إخطار تسجيل من هيئة الدواء المصرية من بيان السلع المرفق بالقرار الوزاري رقم 991/2015 بشأن بعض السلع التي تستورد بشروط خاصة، والقرار الوزاري رقم 43/2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر المشار اليهما، وذلك لكون هيئة الدواء المصرية هي جهة العرض المنوطة بتنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية مستحضرات التجميل وفقا للقانون رقم 151 لسنة 2016 الخاص بانشاء الهيئة ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020 .

وأضافت في خطابها للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه في هذا الصدد نود الافادة أنه بالعرض على المهندس وزير التجارة والصناعة، فقد وافق خلال أكتوبر الماضي، على عدم سريان أحكام القراراين الوزاريين رقم 991 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 43/2016 علي مستحضرات التجميل الحاصلة على موافقة استيرادية من هيئة الدواء المصرية، حيث تصل تلك الاصناف الى 37 بند جمركي لمستحضرات التجميل التي يتم استيرادها من خلال موافقات استيرادية مسبقة من قبل هيئة الدواء المصرية.

وأكدت على أن هذا يأتي في ضؤ القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التي تستود بشروط خاصة، والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، والخاص بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى جمهورية مصر العربية.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 15 لسنة 2023، والذي بموجبه يتم تطبيق رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 2819 في 24 أكتوبر الماضي.

وفي أبريل الماضي أقرت وزارة التجارة والصناعة، شهادة الانضمام للقائمة البيضاء لشركات مستحضرات التجميل المحلية، الصادرة عن هيئة الدواء المصرية، كموافقة استيرادية مسبقة ترفع عند إصدار الرقم التعريفي للشحنات (ACID).

أوضحت الوزارة، في منشور موجه لمصلحة الجمارك المصرية، أنه تم خلال شهر يونيو عام 2022 استحداث خدمة قوائم استيراد بيضاء لشركات التجميل، وهي خدمة اختيارية تتيح للشركة حال اعتمادها للقائمة البيضاء عدة مزايا أهمها أنه يتم السماح لها باستيراد قائمة خامات مستحضرات التجميل ومستلزمات التعبئة، وكذلك مستحضرات التجميل تامة الصنع، على أن تلتزم الشركات بالتقدم للحصول على خطاب إفراج جمركي محرز عند كل شحنة يتم استيرادها.