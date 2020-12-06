اقتصاد وأسواق

«الصناعة»: إعداد برنامج مساندة تصديرية خاص لقطاعي الأسمنت والسيراميك‎

وضع برنامج خاص للمساندة التصديرية لشركات الأسمنت والسيراميك
منى عبدالباري 6:00 م, الأحد, 6 ديسمبر 20 6:00 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

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قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إنه يجرى حاليًا وضع برنامج خاص للمساندة التصديرية لشركات الأسمنت والسيراميك.

وأشارت “جامع” إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار برنامج لدعم قطاعي لدعم الصادرات يوجه لقطاعات بعينها، يقوم صندوق دعم وتنمية الصادرات بدراسته حاليا، ويتوقع ان يقره يناير المقبل.

ولفتت الوزيرة إلى أن البرنامج القطاعي سيشمل أيضًا جزءًا خاصًا بقطاع الشحن، لأهمية هذا القطاع.

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جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك لوزارة التجارة والصناعة وقيادات القطاع المصرفي اليوم للإعلان عن مبادرة السداد النقدي لدعم الصادرات، بخصم سداد معجل 15%. 

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بقلم منى عبدالباري

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