الصناعات يستعرض التجربة المغربية في جذب الشركات العالمية لصناعة السيارات

دعاء محمود





قال حسام فريد عضو، مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن غرفة الصناعات الهندسية استطاعت الاستفادة من التجربة المغربية في قدرتها علي جذب الشركات العالمية في صناعة السيارات وذلك من خلال توفير الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، منوها بالبدء في التنفيذ بقطاع الأجهزة المنزلية.

وأضاف خلال الجلسة الأخيرة بالملتقى السنوى الثالث للمسئولية المجتمعية بعنوان صنع في مصر، أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتمد على الشركات الكبرى من خلال مساندتها له فى توفير الآلات وشراء المنتجات منها، لآفتاً إلي أن هذا القطاع يمثل نسبة أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى.

وتابع أنه يتم استيراد مكونات لصناعة الأجهزة المنزلية بنحو 6.7 مليار دولار سنويا، مشيراً إلي أنه تم توقيع تعاقدات بين الموردين وأصحاب الشركات الكبرى وذلك لمساعدتهم علي استيراد المعدات اللازمة لإنتاج تلك المكونات.

ولفت فريد إلي مبادرة اتحاد الصناعات تحت شعار “مصر تصنع”، قائلا إن تلك المبادرة تهدف إلى سد العجز التجارى لمصر من خلال تنمية الصناعة الوطنية، موضحاً أنها تستند إلى 5 محاور رئيسية وهى التعاون بين الشركات بعضها البعض خاصة أن الاتحاد يضم 64 ألف منشأة صناعية، أما المحور الثانى فهو تعظيم المنتجات المصرية فى المشروعات القومية.

ويركز المحور الثالث على حل مشاكل المصنعين سواء الكبيرة ومنها الجمارك أو الصغيرة مثل الدفاع المدنى والتراخيص، أما المحور الرابع فهو تعظيم الصادرات، وأخيراً إنشاء سلاسل القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مغذية.