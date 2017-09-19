الصناعات الهندسية: 7% نموًا في صادرات القطاع

مصطفى طلعتأكد عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع ارتفعت 7%، من بداية العام لتسجل 1.5 مليار دولار.وأشار أبو فريخة، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر يورومني، اليوم الثلاثاء، إلى أن المجلس يعمل على تأهيل أكثر من 200 شركة وتدريب 1500 موظف لإدخالهم ضمن قطاع ا

مصطفى طلعت

أكد عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع ارتفعت 7%، من بداية العام لتسجل 1.5 مليار دولار.

وأشار أبو فريخة، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر يورومني، اليوم الثلاثاء، إلى أن المجلس يعمل على تأهيل أكثر من 200 شركة وتدريب 1500 موظف لإدخالهم ضمن قطاع التصدير.

ولفت إلى أن المجلس يركز على تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاع، مشيراً إلى أن بعض الشركات تواجه صعوبات في تنفيذ الإجراءات المطلوبة من البنوك للإستفادة من مبادرة المركزي.