الصناعات الهندسية: نسعى لرفع نسبة المكون المحلي لـ80%

وكالات:كشف رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس عن وضع خطة لرفع نسبة المكون المحلي ليصل إلى 80% في جميع الصناعات التابعة للقطاع، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل.وقال المهندس، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن نسبة المكون المحلي وصل إلى 60% في بعض الصناعات من أهمها الأجهزة ال

وكالات:

كشف رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس عن وضع خطة لرفع نسبة المكون المحلي ليصل إلى 80% في جميع الصناعات التابعة للقطاع، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال المهندس، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن نسبة المكون المحلي وصل إلى 60% في بعض الصناعات من أهمها الأجهزة الكهربائية، لافتا إلى أن زيادة المكون المحلي يقلل نسبة الاستيراد، كما سيساهم في تشغيل المصانع المتوقفة ما يقلل نسبة البطالة.

وأشار إلى أن زيادة المكون المحلي أيضا يساعد على تحقيق تكامل بين جميع المصانع العاملة بالقطاع ما يعود بالنفع على الصناعة المحلية التي تعتبر قاطرة النمو خلال المرحلة.