الصناعات الهندسية: نتحمل 60% من تكاليف الشركات بالمعارض الخارجية

أحمد عوضقال مصدر مسئول بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يقوم بدعم الشركات المحلية المشاركة في المعارض الخارجية؛ بمبلغ يوازي 60% من حجم التكلفة الإجمالية للمشاركة فى المعرض - بحيث تقوم بدفع 40% فقط من التكلفة؛ بهدف تخفيف العبء عن الشركات، ولزيادة فرص مشاركتها.وأكد عرفات فى تصريحات ل



أحمد عوض

قال مصدر مسئول بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يقوم بدعم الشركات المحلية المشاركة في المعارض الخارجية؛ بمبلغ يوازي 60% من حجم التكلفة الإجمالية للمشاركة فى المعرض – بحيث تقوم بدفع 40% فقط من التكلفة؛ بهدف تخفيف العبء عن الشركات، ولزيادة فرص مشاركتها.

وأكد عرفات فى تصريحات لـ “المال”؛ أن خطة عمل المجلس التصديري ترتكز حاليا على مضاعفة عدد الشركات، فى 4 معارض دولية مقبلة حتى يونيو 2018 هي: ” ambiente، middle east electricit/solar middle east، canton، automechanika Dubai”.

وأوضح أن خطة المجلس ترتكز على تواجد الشركات المحلية فى المعارض الدولية؛ بهدف تسويق أكبر قدر ممكن من المنتجات المحلية بشكل أوسع، تزامنًا مع تواجد الشركات العالمية، اﻷمر الذي يساهم فى فتح أسواق تصديرية جديدة.

وكانت “المال” قد نشرت سابقا – أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف زيادة حجم صادرات القطاع إلى 565 مليون دولار بنهاية العام الجاري، مقارنة بإجمالي صادرات 2016 التي بلغت نحو 546 مليون دولار.

وتابع: أن إجمالي العقود التصديرية للشركات المحلية، التى يتم توقيعها على هامش المعارض الدولية، تتراوح ما بين 100 و500 مليون دولار – متباينة على حسب كل قطاع.

وتوضح القائمة التالية؛ أبرز المعارض الدولية المستهدفة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية حتى يونيو 2018:



