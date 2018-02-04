الصناعات الهندسية تنفذ زيارات ميدانية لدمياط وبورسعيد

أحمد اللاهونى: تنظم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، جولات تفقدية لمصانع مدينتى دمياط وبورسعيد خلال شهر مارس المقبل. وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، فى تصريحات لـ "المال": إن الزيارة تأتى استكمالا للجولات التي نفذتها الغرفة لمصانع العاشر…

أحمد اللاهونى:

تنظم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، جولات تفقدية لمصانع مدينتى دمياط وبورسعيد خلال شهر مارس المقبل.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، فى تصريحات لـ “المال”: إن الزيارة تأتى استكمالا للجولات التي نفذتها الغرفة لمصانع العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وبرج العرب بهدف تعميق التصنيع المحلى ورفع قيمة الصادرات.

وتقوم استراتيجية “الصناعات الهندسية” على 3 محاور رئيسية للنهوض بالقطاع تتمثل فى زيادة الصادرات والحد من الاستيراد، وإحلال المكون المصرى محل الأجنبى بنسبة تتراوح بين 70 و75%، وإعادة الثقة بين المنتج المحلى والمستهلك المصرى وخدمة ما بعد البيع، ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وإعادة تشغيل المتعثر منها.

وكشف أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الهندسية، واحتل المركز الرابع للصادرات المصرية بنسبة 6.4%، خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2017، ليسجل نحو 2.08 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، مقارنة بـ1.955 مليار خلال الفترة نفسها من 2016.