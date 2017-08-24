الصناعات الهندسية ترفض فرض رسم صادر على الصاج

أحمد اللاهونى :أكد المهندس حسن مبروك، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن القرار الذي تدرسه الحكومة الآن بفرض رسم إغراق علي واردات الصاج البارد الذي يتم استيراده من الخارج، وتحديدا من الصين و روسيا، سيحدث أزمة كبرى في هذا القطاع، خاصة أن مصر تقوم باستيراد احتياجا

أحمد اللاهونى :

أكد المهندس حسن مبروك، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن القرار الذي تدرسه الحكومة الآن بفرض رسم إغراق علي واردات الصاج البارد الذي يتم استيراده من الخارج، وتحديدا من الصين و روسيا، سيحدث أزمة كبرى في هذا القطاع، خاصة أن مصر تقوم باستيراد احتياجاتها من الصاج البارد من الصين، و روسيا الذي يغطي انتاجهم أكثر من 60% من حجم الإنتاج العالمي.

وطالب “مبروك” – خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بغرفة الصناعات الهندسية المنعقد لبحث آثار قرار الحكومة بفرض رسم صادر علي واردات الصاج، من الخارج ، وزير الصناعة و التجارة المهندس طارق قابيل، بمراجعة قرار فرض رسم صادرعلي واردات الصاج، و عدم فرض أعباء جديدة علي المنتجين المصريين، مؤكدا أن هذا القرار سوف يرفع أسعار الأجهزة المنزلية بصورة كبيرة في السوق المصرية ، وتابع : ” إنه يجب عمل تمثال لكل صانع في مصر لايزال يعمل في مصر في ظل هذه الظروف”.