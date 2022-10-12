«الصناعات الهندسية» ترحب بمشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات وتشارك فى الحوار المجتمعي

أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالقانون المقدم من الحكومة، بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وقال محمد المهندس إن غرفة الصناعات الهندسية شاركت في جلسة الحوار الخاصة بالقانون بمجلس النواب وأن لجنة الصناعة استمعت للرؤية المطروحة من غرفة الصناعات الهندسية وشعبتي السيارات والصناعات المغذية للسيارات وتمت موافقة جميع المشاركين بالاجتماع على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

محمد المهندس رئيس الغرفة فى اتحاد الصناعات

وأكدت الغرفة أن إنشاء مجلس أعلى للسيارات هو تنمية حقيقية لهذه الصناعة ورغبة قوية من الدولة في النهوض بصناعة السيارات ولذلك الجميع رحب بالقانون المقترح بلجنة الصناعة .

وأشارت إلى وجود بعض الملاحظات البسيطة التي طرحها أعضاء غرفة الصناعات الهندسية وهي أن القانون كان يذكر وجود ممثلين بالمجلس الأعلى للسيارات من ذوي الخبرة ونحن طالبنا بوجود ممثلين عن هذه الصناعة وهم من أهل الخبرة مثل أعضاء غرفة الصناعات الهندسية وشعبة السيارات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات بالغرفة .

وقالت شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية، إن جلسة الاستماع التي تمت في لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن غرفة الصناعات الهندسية وكذلك مسئولين حكوميين كانت جيدة جدا وأسفرت عن رؤية متميزة لتنمية قطاع صناعات السيارات في مصر.

وأكدت على ترحيب جميع الحضور والتوافق على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات لما له من أهمية في النهوض بهذه الصناعة في ظل الازمات العالمية من كورونا وحرب روسية أوكرانية ونقص الرقائق المعدنية التي أدت الى تراجع الإنتاج عالميا وأثرت على مختلف الأسواق .

شارك في إجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بعض الممثلين عن الغرفة الهندسية ومنهم شريف الدسوقي وحسام عبد العزيز وطارق عطا وإيهاب عوض وعلى عقل وأيمن سعيد وكريم تيناوي ورامز أديب ومحمد زكريا وكرولس ترياق وعبد المنعم القاضي.