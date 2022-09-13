«الصناعات الهندسية» تدشن شعبة لبناء السفن بعضوية 70 منشأة

قررت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، تدشين شعبة جديدة لصناعة وبناء السفن خلال الفترة القليلة المقبلة، بعضوية نحو 70 منشأة عاملة بالمجال، وذلك فى إطار مساندة هذا القطاع الحيوى والمساهمة فى حل المشكلات المواجهة.

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، خلال جولة فى مصانع السفن بالسويس، إن الغرفة حريصة على دعم كل القطاعات الصناعية والمستثمرين العاملين بالمجال، عن طريق العمل على تهيئة المناخ وتذليل المعوقات المواجهة لهم.

وأضاف “المهندس” أن التفكير فى تدشين شعبة لصناعة وبناء السفن جاءت عقب تواصل عدد من الشركات العاملة بالقطاع مع الغرفة للعمل على طرح الأفكار التى من شأنها تنمية هذا القطاع الحيوى وتحسينه لزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل بما يدعم تحقيق قيمة مضافة وتعميق الصناعة المحلية، مشيدا بقوة الكيانات العاملة بالمجال.

وضم وفد غرفة الصناعات الهندسية فى الجولة محمد المهندس، رئيس الغرفة، وشيماء عليبة عضو مجلس إدارة الغرفة، وكامل حجازى مدير عام الغرفة، وحسن مبروك رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية، ومى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية.

وقالت مى حلمي، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن قطاع صناعة السفن من القطاعات المهمة التى يجب الانتباه إليها والاهتمام بها خلال المرحلة الراهنة.

وأوضحت أن تنمية هذا القطاع يسهم بشكل رئيسى فى تعميق الصناعة المحلية من خلال تحقيق التكامل بين كل المنشآت الهندسية ومصانع بناء السفن، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة كبيرة، وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبها، قالت المهندسة شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إن صناعة السفن المصرية مهمة وحيوية ويجب الاهتمام بها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن تدشين شعبة لهذه الصناعة بغرفة الصناعات الهندسية خطوة قوية ناحية تنمية هذه الصناعة.

وأضافت خلال الجولة أن وجود مظلة لهذه الصناعة داخل الغرفة سيعمل على تحفيز انضمام المنشآت غير الرسمية منها للمنظومة الشرعية، مؤكدة أن تنمية هذه الصناعة مهم جدا لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه، قال عادل نصير رئيس مجلس إدارة شركة أوشندرو لبناء وإصلاح السفن -خلال الزيارة- إن عملية بناء ترسانة أو ورشة لتصنيع السفن تحتاج إلى استثمارات ضخمة، مؤكدا وجود 105 منشآت تعمل فى صناعة وإصلاح السفن فى مصر، منها 90 شركة قطاع خاص، يتواجد 30 منها فى السويس.