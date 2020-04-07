اقتصاد وأسواق

الصناعات الهندسية تتبرع بمليون جنيه لهيئة الشراء الموحد لمواجهة «كورونا»

المرحلة الراهنة تستوجب تكاتف الجميع لمواجهة خطر فيروس كورونا
محمد ريحان 12:01 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20 12:01 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بالتبرع لهيئة الشراء الموحد.بمبلغ مليون جنية، ومن المقرر القيام بتحويل المبلغ اليوم لصالح الهيئة، وذلك في إطار مساندة الدولة لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمواجهة أزمة كورونا.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، لـ” المال” إن المبلغ من ميزانية الغرفة الخاصة، وليس تبرعات من الأعضاء، متوقعا قيام عدد من الأعضاء بالقيام بنفس الخطوة خلال الأيام الراهنة بشكل منفرد، وكل علي حسب قدرته واستطاعته.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تستوجب تكاتف الجميع لمواجهة خطر فيروس كورونا، قائلا: “دامت لنا مصرنا الغالية علينا”.

وأشاد المهندس بجهود الحكومة المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا عبر جميع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها علي مستوي مواجهة انتشار المرض، وعلي مستوي الإجراءات التحفيزية التي تم إقرارها لدعم الصناعة والاقتصاد المصري ككل.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، قبل أيام، قراراً بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية “البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحى، ماسك N 95، قناع واقى، نظارة واقية”، بتوريد منتجاتها ومخزونها، إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتوفير احتياجات القطاع الطبى من هذه المنتجات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القانون رقم 151 لسنة 2019 لإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذى يأتى كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، إضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.

ومنح القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

ملف الكاتب محمد ريحان

اقرأ أيضاً

ارتفاع الصادرات الهندسية إلى 1.049 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى

أحمد اللاهوني 4:46 م, الأحد, 29 ديسمبر 19

مطالبات بإطلاق مشروع قومي لربط التعليم الهندسي باحتياجات الصناعة

عمر سالم 12:49 ص, الأحد, 22 ديسمبر 19

زيادة صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الحالي (جراف)

خالد الأسمر 10:35 م, الأربعاء, 13 نوفمبر 19

كامل حجازي: فرص كثيرة لصادرات الصناعات الهندسية في السوق الكينية

محمد ريحان 12:31 م, الأربعاء, 13 نوفمبر 19

رئيس شركة لإنتاج قطاعات الألمونيوم يدعو الحكومة لمساندة الصناعة المحلية

محمد ريحان 12:42 ص, الخميس, 3 أكتوبر 19

«التصديري للصناعات الهندسية» ينظم أول معرض للأجهزة المنزلية 23 سبتمبر

زكية هداية مصطفى 11:40 م, الخميس, 5 سبتمبر 19