بورصة وشركات

الصناعات الهندسية : ارتفاع أسعار الوقود يزيد حالة الكساد والتضخم

عمر سالم قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الوقود سيتسبب فى ارتفاع تكلفة الاستثمار المحلى؛ لأن المستثمر سيتوجه للتصدير بدلا من السوق المحلية. وأضاف المهندس فى تصريحات لـ"المال" أن الدولة لا تنظر سوى لإصلاح الميزان التجارى والإصلاح الاقتصادي فقط لا غير دو
29 يونيو، 2017 29 يونيو، 2017

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عمر سالم

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الوقود سيتسبب فى ارتفاع تكلفة الاستثمار المحلى؛ لأن المستثمر سيتوجه للتصدير بدلا من السوق المحلية.

وأضاف المهندس فى تصريحات لـ”المال” أن الدولة لا تنظر سوى لإصلاح الميزان التجارى والإصلاح الاقتصادي فقط لا غير دون حساب تأثيراته الجانبية؛ لأن تلك القرارات تزيد من أعباء صغار المستثمرين.

وأشار إلى أن أسعار الوقود ستسهم فى زيادة التصدير دون التوجيه إلى السوق المحلية، كما أنه سيزيد من الأعباء على المواطنين، ويرفع حالة الكساد والتضخم.

ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﻓﻌﺖ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ %43، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %55.

ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6%، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٥٥٪.

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