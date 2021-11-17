«الصناعات الهندسية»: %10 ارتفاعا فى الأجهزة الكهربائية بالأسواق بسبب غلاء الخامات وزيادة الشحن

كشفت غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنحو %10 خلال الشهور الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن الزيادة الكبيرة التى طرأت على أسعار الشحن.

وتوقع حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية فى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات – فى تصريحات لـ «المال» على هامش انتخابات غرفة الصناعات الهندسية أمس – ارتفاعات جديدة فى الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة حال استمرار صعود أسعار المستلزمات والخامات العالمية.

وقلل من وجود انعكاس كبير على قرارات إلغاء رسوم الحماية على واردات الألومنيوم على خفض الأسعار النهائية للمنتجات، مشيرا إلى أن الألومنيوم كمكون إنتاج لا يمثل نسبة كبيرة من عناصر الإنتاج ولا يتجاوز 2 أو 3 % على الأكثر.

مبروك: انعكاس محدود لقرارات إلغاء رسوم حماية الألومنيوم

حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية فى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت أمس قرارين وزاريين لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت والحديد والألومنيوم.

وبحسب بيان من الوزارة، أوقفت الوزيرة العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

وقالت الوزيرة إن القرارين الجديدين بوقف العمل بالقرارات السابقة يأتيان نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

وأكدت حرص الوزارة على مساندة كل القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.

وفيما يخص تصنيع محابس الأمان الخاصة بالبوتاجازات قال «مبروك» إنه من المرتقب توقيع اتفاق تعاون بين شركة إيطالية والهيئة العربية للتصنيع للشروع فى إنتاج محابس الأمان.

يشار إلى أن مصانع العاملة فى مجال إنتاج البوتاجازات فى مصر واجهت أزمة كبيرة خلال المرحلة الماضية بسبب إصرار وزارة الصناعة على تطبيق مواصفة الأمان التى تستوجب استخدام أنواع معينة من المحابس يتم استيرادها من الخارج.

وأشار «مبروكس إلى إجراء مفاوضات خلال المرحلة الماضية بين الغرفة الهندسية والشركات المنتجة للبوتاجازات والهيئة العربية للتصنيع لطرح حلول للخروج من تلك الأزمة.

وقدر احتياجات المصانع المحلية العاملة فى إنتاج البوتاجاز إلى نحو 10 ملايين محبس أمان سنويا.