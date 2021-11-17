غير مصنف

«الصناعات الهندسية»: %10 ارتفاعا فى الأجهزة الكهربائية بالأسواق بسبب غلاء الخامات وزيادة الشحن

وسط توقعات بارتفاعات جديدة
محمد ريحان 7:08 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 7:08 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنحو %10 خلال الشهور الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن الزيادة الكبيرة التى طرأت على أسعار الشحن.

وتوقع حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية فى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات – فى تصريحات لـ «المال» على هامش انتخابات غرفة الصناعات الهندسية أمس – ارتفاعات جديدة فى الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة حال استمرار صعود أسعار المستلزمات والخامات العالمية.

وقلل من وجود انعكاس كبير على قرارات إلغاء رسوم الحماية على واردات الألومنيوم على خفض الأسعار النهائية للمنتجات، مشيرا إلى أن الألومنيوم كمكون إنتاج لا يمثل نسبة كبيرة من عناصر الإنتاج ولا يتجاوز 2 أو 3 % على الأكثر.

اقرأ أيضا  بالأسماء وعدد الأصوات.. «المال» تنشر أسماء الفائزين في انتخابات غرفة الصناعات الهندسية

مبروك: انعكاس محدود لقرارات إلغاء رسوم حماية الألومنيوم

حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية فى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات

كانت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت أمس قرارين وزاريين لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت والحديد والألومنيوم.

وبحسب بيان من الوزارة، أوقفت الوزيرة العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

اقرأ أيضا  القوى العاملة: تعيين 32 شاباً بالقطاع الخاص والاستثماري.. والتفتيش علي 125 منشأة بشمال سيناء

وقالت الوزيرة إن القرارين الجديدين بوقف العمل بالقرارات السابقة يأتيان نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

وأكدت حرص الوزارة على مساندة كل القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.

وفيما يخص تصنيع محابس الأمان الخاصة بالبوتاجازات قال «مبروك» إنه من المرتقب توقيع اتفاق تعاون بين شركة إيطالية والهيئة العربية للتصنيع للشروع فى إنتاج محابس الأمان.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الخميس 11-11-2021 في مصر

يشار إلى أن مصانع العاملة فى مجال إنتاج البوتاجازات فى مصر واجهت أزمة كبيرة خلال المرحلة الماضية بسبب إصرار وزارة الصناعة على تطبيق مواصفة الأمان التى تستوجب استخدام أنواع معينة من المحابس يتم استيرادها من الخارج.

وأشار «مبروكس إلى إجراء مفاوضات خلال المرحلة الماضية بين الغرفة الهندسية والشركات المنتجة للبوتاجازات والهيئة العربية للتصنيع لطرح حلول للخروج من تلك الأزمة.

وقدر احتياجات المصانع المحلية العاملة فى إنتاج البوتاجاز إلى نحو 10 ملايين محبس أمان سنويا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

ملف الكاتب محمد ريحان

اقرأ أيضاً

القوى العاملة: تعيين 32 شاباً بالقطاع الخاص والاستثماري.. والتفتيش علي 125 منشأة بشمال سيناء

دعاء حسني 6:29 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

سعر اليورو اليوم الخميس 11-11-2021 في مصر

فاطمة إمام 10:09 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 10-11-2021 وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

عمر سالم 7:09 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

رئيس الوزراء: منصة «نافذة» والتسجيل المسبق للشحنات يحمي البلاد من البضائع الممنوعة

صفية حمدي 11:04 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

العبور للاستثمار العقاري تنفذ عمليات بقيمة 172 مليون جنيه للخليجية للإنشاءات

منى عبدالباري 12:27 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

«حماية المستهلك» عن إلزام معارض وشركات السيارات بإعلان الأسعار : سيقضي على «الأوفر برايس»

المال - خاص 12:39 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21