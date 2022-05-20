«الصناعات النسيجية» تدعم أعضاءها بنسبة 50% للمشاركة بمعرض «صناعة بلدنا»

وافق مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية علي تقديم دعم بنسبة 50% لأعضائها للمشاركة في معرض “صناعة بلدنا” المقرر عقده في شهر يوليو المقبل، بهدف الوصول الي تمثيل مشرف يليق بالصناعات النسيجية.

وجاءت تلك الموافقة بناء علي اقتراح قدمه كل من المهندس عبد الغني الأباصيري وكيل مجلس الإدارة ، ومحمود الفوطي و محمد فتحي أبو الفتوح أعضاء مجلس الادارة.

كما تم الاتفاق خلال اجتماع الغرفة علي قيام أعضاء مجلس الادارة بوضع رؤية من وجهة نظر كل عضو خاصة بالحوار الوطني فيما يخص الصناعات النسيجية و عرض هذه الرؤي علي مجلس الادارة في أول إجتماع لعمل رؤية موحدة تصدر عن الغرفة وتقديمها الي الجهات المسئولة.

ودعت الغرفة خلال اجتماع مجلس ادارتها الي عقد اجتماع عاجل الي مع كل من هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة للغزل والنسيج لحل المشاكل المواجهة لمستثمري القطاع.