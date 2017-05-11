الصناعات المغذية للسيارات تدرس تصدير المكونات لمصانع جياد السودانية

أحمد عوضتدرس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، التوسع فى الأسواق الأفريقية، عبر تصدير منتجات الشركات المحلية لمصانع السيارات «جياد»، بالسودان، خلال الفترة المقبلة.وعلمت «المال» من مصدر، أن الرابطة تعتزم مخاطبة «جياد السودانية» ؛ لبحث آلية تصدير منتجات شركات الص

أحمد عوض

تدرس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، التوسع فى الأسواق الأفريقية، عبر تصدير منتجات الشركات المحلية لمصانع السيارات «جياد»، بالسودان، خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المال» من مصدر، أن الرابطة تعتزم مخاطبة «جياد السودانية» ؛ لبحث آلية تصدير منتجات شركات الصناعات المغذية للسيارات، وتحديد المكونات المرتقب تصديرها.

وأوضح أن الرابطة تعمل وفق خطة تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة، عبر التوسع فى الأسواق الأفريقية، التى تحظى بمنافسة عالية عن نظيرتها فى أسواق الدول الأخرى، لانخفاض حجم التكلفة، وزيادة نسب الجودة بالمنتج المحلى.

ورهن زيادة حجم استثمارات شركات الصناعات المغذية بالسوق المحلية عبر إنشاء مصانع لمكونات السيارات، خلال الوقت الحالى، تزامنًا مع غياب رؤية صناعة السيارات، وتذبذب أسعار صرف العملة الأجنبية.

فى ذات السياق أكد حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة «أوتوكول» لصناعة تكييفات السيارات، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الضبابية، وعدم وضوح رؤية الشركات لصناعة السيارات ومكوناتها، فى ظل ارتفاع حجم تكلفة الاستيراد، وانكماش حجم مبيعات السوق، ما دفع الشركات لعدم التوسع، وضخ استثماراتهم بالسوق المحلية.

وأضاف أن تأخر إصدار قانون إستراتيجية صناعة السيارات، يزيد الأمر سوءًا على حد وصفه- من خلال غياب عدد من الشركات بالسوق، وعدم ضخ استثمارات جديدة بقطاع صناعة السيارات ومكوناتها، فى ظل غياب سن قوانيين تشجيعية، تساهم فى نمو قاطرة صناعة السيارات.