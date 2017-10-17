الصناعات المغذية للسيارات تتفاوض لتسويق منتجاتها عبر شركة هندية

أحمد عوضأعلنت رابطة الصناعات المغذية للسيارات، عن أنها تدرس مخاطبة شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، لبحث آلية تحفيز رجال الأعمال العاملين على استيراد قطع الغيار لتصنيع بعض القطع، داخل مصانع الصناعات المغذية، دون الحاجة إلى استيرادها.أوضح على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أ

أحمد عوض

أعلنت رابطة الصناعات المغذية للسيارات، عن أنها تدرس مخاطبة شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، لبحث آلية تحفيز رجال الأعمال العاملين على استيراد قطع الغيار لتصنيع بعض القطع، داخل مصانع الصناعات المغذية، دون الحاجة إلى استيرادها.

أوضح على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن إستراتيجية مهام عمل «الرابطة»، ترتكز على زيادة حجم الإنتاج لمصانع الصناعات المغذية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية؛ من خلال التكامل الصناعى، مع مختلف القطاعات بتصنيع منتجاتها دون استيرادها، وأن خطة “الرابطة” تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة دون الاقتصار على السوق المحلية.

وأكد توفيق، أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مع الشركة الهندية «c.w.w» – المتخصصة فى مجالات البيزنس والاتصالات والتسويق، فى إطار تعزيز التعاون المشترك، ولوضع برامج تسويقية للمنتجات المصرية، من قطاع الصناعات المغذية فى مختلف الأسواق العربية واﻷجنبية، مؤكدًا أنه يعقد اجتماعات ثنائية مع ممثلى قيادات مع الشركة الهندية؛ للوقوف على وضع آلية تنفيذ البرامج التصديرية.

وأضاف أن «الرابطة» تعتزم مخاطبة عددًا من شركات ومصانع السيارات بمختلف الدول من أبرزها «السودان والدول العربية»؛ للمشاركة فى معرض أوتو تيك للصناعات المغذية، الذى يعقد ديسمبر المقبل، وأن هناك زيارات ميدانية داخل مصانع الصناعات المغذية؛ للوقوف على مدى جودة المنتجات المصرية، بغرض تغذية خطوط إنتاج تلك المصانع بالمكونات.

وتابع أن أداء السوق المحلية تشهد تحركا نسبيا فى حجم الكميات الموردة من مكونات الصناعات المغذية لمصانع السيارات، مقارنة بالفترة السابقة، التى شهدت تراجعًا فى حجم الكميات الموردة إليها، بسبب ارتفاع تكلفة فاتورة التصنيع، الناتجة عن زيادة تكلفة الاستيراد من خامات ومكونات إنتاج، فضلا عن بطء ركود مبيعات سوق السيارات.