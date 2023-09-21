«الصناعات المغذية»: ضعف طلبات «جيب جراند شيروكى» يعرقل إنتاج أجزاء جديدة

قال إيهاب أبو العينين، مدير أعمال التطوير برابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن مسئولى علامة «جيب مصر» طالبوا عددًا من مصنعى المكونات بإنتاج أجزاء جديدة لطراز «جراند شروكى» إلا أن المصانع المحلية لم تبدِ موافقتها على ذلك لأسباب تتعلق بضعف التوريدات والكميات المطلوبة من الأجزاء والمكونات خلال العام الواحد.

وأضاف أن إنتاج أجزاء أو مكونات جديدة يتطلب ضخ استثمارات على خطوط التصنيع مع استيراد معدات واسطمبات بتكلفة مالية مرتفعة، موضحا أن إجمالى الكميات المطلوبة من مكونات الإنتاج لـ«جراند شيروكى» ضعيفة مما تعد غير مجدية بالنسبة لشركات الصناعات المغذية.

وأكد أن شركات الصناعات المغذية تعتمد فى عمليات التصنيع على حجم الإنتاج الكمى والطلبات الموردة لمصانع السيارات للتأكد من الوصول إلى عائد استثمارى من عمليات الإنتاج.

ويذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد طالبت مجموعة «ستلانتس مصر» لرفع نسب المكون المحلى لطراز «جيب جراند شيروكى» الجديد المقرر إنتاجه فى مصر، على أن يصل أو يتجاوز نسبة %45 لتتوافق مع المعايير والنسب المحددة فى عمليات التصنيع.

والمعروف أن قوانين الصناعة تشترط فى مضمونها ألا تقل نسب المكون المحلى عن %45 فى إنتاج السيارات حتى تستفيد من التسهيلات المقررة من الدولة ، والتى تتمثل فى الرسوم الجمركية لتتراوح من 5 إلى %7 للمكونات والأجزاء المستوردة.

وكانت مجموعة «ستلانتس» مالكة العلامة الأمريكية «جيب» أعلنت فى وقت سابق عن اعتزامها إنتاج الجيل الجديد من «جراند شيروكى» خلال العام الحالى.

ويتوافر الجيل الجديد من «جراند شيروكى» بعدة إصدارات الأول مزود بمحرك V6 سعة 3600 سى سى، بقوة 293 حصان، عند 6400 لفة فى الدقيقة، وعزم 350 نيوتن/ متر عند 4000 لفة فى الدقيقة.

أما النسخة الثانية، فمزودة بمحرك V8 سعة 5700 سى سى، بقوة 357 حصانا، عند 5150 لفة فى الدقيقة، وعزم 520 نيوتن/ متر عند 4250 لفة فى الدقيقة.