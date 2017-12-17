الصناعات المغذية تعتزم مخاطبة فولكس فاجن لبدء تصدير المكونات

بعد اعتماد 3 شركات محلية في قائمة الموردين بمنطقة الشرق الأوسط أحمد عوض تعتزم رابطة الصناعات المغذية للسيارات، مخاطبة مجموعة فولكس فاجن "VW" خلال الفترة المقبلة؛ للوقوف علي بدء تصدير منتجات الشركات المحلية للأسواق اﻷوروبية، من قبل شركات الصناعات المغذية للسيارات - التي اعتمدتها المجموعة اﻷلمانية

بعد اعتماد 3 شركات محلية في قائمة الموردين بمنطقة الشرق الأوسط





أحمد عوض

تعتزم رابطة الصناعات المغذية للسيارات، مخاطبة مجموعة فولكس فاجن “VW” خلال الفترة المقبلة؛ للوقوف علي بدء تصدير منتجات الشركات المحلية للأسواق اﻷوروبية، من قبل شركات الصناعات المغذية للسيارات – التي اعتمدتها المجموعة اﻷلمانية مؤخرًا.

وكانت مجموعة فولكس فاجن “VW”، قد اختارت 3 شركات محلية، هى: «التطوير الصناعي للسيارات “إيداكو”، ومجموعة “الترياق” الصناعي، و”موبكا”»، بهدف إدراجها في قائمة الموردين لها بمنطقة الشرق الأوسط.

من جهته، أوضح إيهاب أبو العنين، مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية، أن شركات الصناعات المغذية للسيارات أرسلت كل العينات المطلوبة من المنتجات التي سيتم تصنيعها محليا، لافتا إلي أن المجموعة اﻷلمانية لم تتخذ أي قرار بشأن بدء تصدير الشركات المحلية حتي الآن.

وأشار إلى أن الرابطة تفاوضت أيضًا مع عدد من ممثلي الرابطة الألمانية للصناعات المغذية خلال الفترة الماضية؛ بشأن إدراج الشركات المحلية بقائمة الموردين لمصانع السيارات اﻷلمانية، بهدف تصدير منتجاتها للأسواق اﻷوروبية، مؤكدًا أن الرابطة تستهدف زيادة عدد الشركات المصدرة من قطاع مكونات السيارات.

وتابع أن الرابطة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس التصديري الهندي للصناعات الهندسية خلال الفترة المقبلة؛ بغرض تعزيز التعاون المشترك، وتعزيز فرص توريد وتصدير المكونات.

في سياق آخر، وصف أبو العنين فرص تصدير شركات الصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار للأسواق الخارجية بـ”القوية”، وذلك بعد مشاركتها القوية بمعرض “أوتو – تيك” الماضي، موضحا أن العديد من الشركات المحلية تمكنت من توقيع بروتوكلات تعاون مشتركة من عدد من مصانع السيارات والمكونات اﻷجنبية علي هامش فاعليات المعرض.