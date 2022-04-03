«الصناعات المغذية» تدعو هيئة معارض «فرانكفورت» لتنظيم معرض متخصص فى مصر

قامت رابطة “الصناعات المغذية” و”المجلس التصديرى للصناعات الهندسية باتحاد الصناعات” بدعوة هيئة معارض “فرانكفورت” لتنظيم معرض متخصص للصناعات المغذية للسيارات فى مصر؛ وذلك ضمن أجندتها الدولية المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقد بين المجلس التصديرى للصناعات الهندسية و رابطة الصناعات المغذية مع هيئة معارض “فرانكفورت”؛ الذى تناول فرص مشاركة الكيانات المحلية فى سلسلة معارض «أوتوميكانيكا» المقرر إقامتها فى بعض الدول المجاورة خلال الفترة المقبلة.

قال إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية، إنه على هامش الاجتماع تم تقديم مجموعة من النقاط والمقترحات لمسئولى هيئة معارض “فرانكفورت” التى كان من بينها إمكانية تنظيم معرض متخصص للصناعات المغذية للسيارات فى مصر وذلك ضمن أجندتها الدولية.

وأضاف أبو العنين أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية و رابطة الصناعات المغذية أكدوا لهيئة معارض “فرانكفورت” على أهمية إدراج مصر ضمن سلسلة المعارض المتخصصة للصناعات المغذية للسيارات التى يتم تنظيمها تحت تحت رعاية الهيئة؛ وذلك باعتبار مصر محورا استراتيجيا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتى يمكن من خلالها التوسع فى المشروعات التصديرية بالنسبة للكيانات العالمية، موضحا أن مسئولى هيئة معارض فرانكفورت قد أبدوا عن ترحيبهم بالمقترح على أن يتم دراسته من جانب الإدارة العليا بالهيئة.

وأشار إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أبدى استعداده لدعم مشاركة الكيانات المحلية فى المعارض الخارجية المتخصصة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات ومكوناتها؛ قائلًا: “الدعم المقدم للشركات المصرية التى ستشارك فى معرض “أوتوميكانيكا” سيصل إلى %80 من إجمالى تكاليف المشاركة”.

وأكد أن استراتيجية المجلس التصديرى للصناعات الهندسية و رابطة الصناعات المغذية ترتكز على دعم مشاركة الكيانات المحلية فى المعارض الدولية التى تتواجد بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الصناعات الهندسية وموردى المكونات وذلك فى ضوء تعزيز الفرص التسويقية للمنتجات المحلية، لاسيما امكانية التوسع فى المشروعات التصديرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك العديد من الشركات المصرية العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات تسعى حاليًا للتوسع خارجيًا من خلال إنتاج وتسويق منتجاتها فى الأسواق المجاروة بهدف زيادة حجم مبيعاتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الطلب المحلى يشهد انخفاضًا كبيرًا تزامنًا مع ضعف الكميات المنتجة والموردة من مكونات الإنتاج لمصانع السيارات المحلية خلال الفترة الحالية.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا – تراجعًا – بنسبة %6.6 لتصل إلى 4233 مركبة خلال شهر يناير الماضى، مقابل 4532 فى الفترة المقابلة من العام السابق.

كما تراجعت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %22.8 لتصل إلى 603 ملايين و722 ألف دولار خلال العام الماضى، مقابل 782 مليونًا و322 ألف دولار فى عام 2020؛ وذلك وفقًا للبيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.