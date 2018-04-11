الصناعات المغذية تبحث مع وفد صيني تصدير الكابلات الكهربائية

أحمد شوقيقال علي توفيق، رئيس مجلس إدارة رابطة الصناعات المغذية، إن الرابطة التقت، اليوم، وفدًا صينيًّا لمناقشة تصدير الكابلات الكهربائية، في إطار مساعي الرابطة لدعم الشركات العاملة في هذا المجال.وأشار إلى أن الوفد يمثل شركة صينية لها أنشطة بمصر تسعى للاعتماد على بعض الشركات الم

أحمد شوقي





قال علي توفيق، رئيس مجلس إدارة رابطة الصناعات المغذية، إن الرابطة التقت، اليوم، وفدًا صينيًّا لمناقشة تصدير الكابلات الكهربائية، في إطار مساعي الرابطة لدعم الشركات العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوفد يمثل شركة صينية لها أنشطة بمصر تسعى للاعتماد على بعض الشركات المصرية لتدبير جانب من احتياجاتها من الكابلات الكهربائية.

وأوضح أن حجم أعمال الشركات العاملة بمجال إنتاج الكابلات الكهربائية شهد نموًّا كبيرًا خلال 2017 وما زالت الطفرة مستمرة حتى الآن، سواء على مستوى المبيعات المحلية بفضل التوسعات في المدن الجديدة، أو مستوى التصدير للخارج بفضل التعاقدات الجديدة التي يتم إبرامها مع شركات أجنبية.