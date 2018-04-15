الصناعات المغذية تبحث فرص توريد المكونات لسيارات كيا المحلية

أحمد عوضأكد إيهاب أبو العنين، مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن الرابطة خاطبت الشركة المصرية العالمية للسيارات وكيل كيا؛ لعقد اجتماع مع ممثلي قطاع التصنيع خلال اﻷسابيع المقبلة؛ لبحث فرص توريد مكونات السيارات لخط تجميع سيارات العلامة الكورية محليًا.وأوضح أن الاجتماع المرتقب سيضم ممث

أحمد عوض

أكد إيهاب أبو العنين، مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن الرابطة خاطبت الشركة المصرية العالمية للسيارات وكيل كيا؛ لعقد اجتماع مع ممثلي قطاع التصنيع خلال اﻷسابيع المقبلة؛ لبحث فرص توريد مكونات السيارات لخط تجميع سيارات العلامة الكورية محليًا.

وأوضح أن الاجتماع المرتقب سيضم ممثلين عن 4 مصانع هي: “الهندسية ANDE – الجمال للدهانات – مجموعة الترياق – تكنو ستيل” مشيرا إلى أن معظم شركات الصناعات المغذية تولي اهتمامها بتغذية مشروع تجميع كيا.

ويذكر أن الشركة المصرية العالمية للسيارات أعلنت في وقت سابق عن توقيع عقد تصنيع طرازات كيا سورنتو محليا بمصانع أجا لتصنيع السيارات.

وتابع أن الرابطة تبحث حاليا فرص توريد مكونات السيارات لخطوط التجميع المحلية؛ استغلالا لمساعي رفع نسب المكون المحلي.

