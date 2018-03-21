الصناعات المغذية تبحث فرص تصدير منتجاتها إلى رينو

أحمد عوض تخوض رابطة الصناعات المغذية للسيارات، جولة من المفاوضات مع شركات سيارات عالمية منها «مجموعة فولكس فاجن» و«رينو الفرنسية»، فى إطار فتح قنوات تصديرية من خلال تغذية خطوط إنتاجها بالمكونات المحلية. أكد إيهاب أبو العينين، مدير تنمية رابطة الصناعات…

أحمد عوض

تخوض رابطة الصناعات المغذية للسيارات، جولة من المفاوضات مع شركات سيارات عالمية منها «مجموعة فولكس فاجن» و«رينو الفرنسية»، فى إطار فتح قنوات تصديرية من خلال تغذية خطوط إنتاجها بالمكونات المحلية.

أكد إيهاب أبو العينين، مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن الرابطة أرسلت خطابا لمجموعة فولكس فاجن العالمية، الإثنين الماضى؛ للوقوف على بدء تنفيذ المشروعات التصديرية التى ستجريها شركتى «الترياق» و«موبيكا»، عبر توريد منتجاتها إليها، موضحا أنه منذ إدارج 3 شركات محلية بقائمة الموردين للمجموعة اﻷلمانية – لم تدخل العقود التصديرية للشركتين اﻷخيرتين حيز التنفيذ حتى الآن.

اختارت مجموعة فولكس فاجن العالمية «VW» 3 شركات محلية متخصصة فى الصناعات المغذية للسيارات ضمن قائمة الموردين لها بمنطقة الشرق الأوسط؛ هم «التطوير الصناعى للسيارات إيداكو، ومجموعة الترياق الصناعي، وموبكا».

أوضح أبو العنين، أن شركة «ايداكو» تعتبر الوحيدة التى تمكنت من توريد منتجاتها للمجموعة اﻷلمانية خلال الآونة الماضية؛ مضيفا أن الرابطة تعتزم فتح المفاوضات مع مجموعة «فولكس فاجن» لإمكانية إدراج عدد جديد من الشركات الأخرى.

أشار إلى أن الرابطة تعتزم مخاطبة مجموعة رينو العالمية، لبحث توريد المنتجات المحلية من المكونات إليها، موضحا أن الزيارة اﻷخيرة لوفد المجموعة الفرنسية خلال مارس الجارى بمصانع السيارات المحلية، دفع الرابطة للتفاوض معها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن وفدًا من شركة رينو العالمية، أجرى جولات ميدانية مع ممثلى الشركة المصرية العالمية للسيارات eim، وكلاء العلامة الفرنسية، لتفقد خطوط الإنتاج التابعة لشركات تجميع السيارات المحلية، ضمن دراساتها لتجميع بعض طرازاتها.