«الصناعات المغذية» تبحث فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المحلية

عقدت رابطة الصناعات المغذية للسيارات اجتماعًا ضم أعضاء مجلس الإدارة وعددا من مسئولى الشركات العاملة فى مجال تصنيع مكونات المركبات؛ لبحث الخطط المستقبلية والعمل على إيجاد حلول عاجلة للمنتجين المحليين تمكنهم من التوسع فى عمليات الإنتاج وفتح أسواق تصديرية للخارج.

قال إيهاب أبو العنين، مدير التنمية والتطوير برابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن الاجتماع الذى عقد مؤخرا تناول عددا من الملفات والفرص المؤهلة للشركات العاملة فى القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو العنين أنه تم مناقشة تداعيات استمرار تراجع مبيعات السيارات على شركات الصناعات المغذية الذين تأثروا بالسلب من انخفاض الكميات الموردة لمصانع المركبات، إذ تراجعت الطاقة الإنتاجية بالمصانع بنسب تصل إلى %50 فى بعض القطاعات.

وأشار إلى أن العديد من شركات الصناعات المغذية اتجهت للبحث عن فرص استثمارية جديدة فى مجال تصنيع المكونات لصالح قطاعات أخرى دون الاعتماد على توريد منتجاتهم لمصانع السيارات، فى ضوء استغلال الطاقة الإنتاجية وتعويض الخسائر المالية التى تلقوها من تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية.

وتابع: “الرابطة ناقشت الفرص الاستثمارية للمنتجين المحليين من المشروعات التى تتبناها الدولة فى عمليات إنتاج وتجميع السيارات التى تعمل بمنظومة التشغيل بالغاز الطبيعى والكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات التخريد وإحلال مركبات النقل الجماعى، موضحا أنه تم أخطار المصانع المحلية بحصر المكونات والأجزاء التى يمكن إنتاجها للعمل على توريدها ضمن المشروعات الجديدة للاستفادة منها”.

وأكد أن الرابطة بحثت الخطوات التى تم تنفيذها فى مشروع تصدير مكونات السيارات والعمل على تأهيل مصانع جديدة لتسويق منتجاتها فى الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه من المرتقب إعداد خطط متكاملة للشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية حسب الإمكانيات المتاحة والطاقة الاستيعابية لكل مصنع على حدة؛ وذلك بالتوازى مع وضع برامج ترويجية للمنتجات المحلية فى مختلف الأسواق الخارجية، كاشفًا عن وجود دراسات حالية بشأن امكانية الدخول فى مفاوضات مع عدد من الشركات الأجنبية المتخصصة فى مجال التسويق على أن تتولى مهام ترويج المنتجات المحلية فى الخارج.

لفت إلى أن الرابطة ستبحث أيضًا مع عدد من الجهات ومنها اتحاد الغرف التجارية إمكانية إقامة معرض متخصص للصناعات المغذية والتكاملية ضمن الخطط الترويجية للمنتجات المحلية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شركة «انفورما للمعارض» أعلنت عن تأجيل معرض «أوتو تيك» المتخصص للصناعات المغذية وخدمات ما بعد البيع والصيانة لأجل غير مسمى، والذى كان من المقرر انعقاده خلال الشهر الحالى.

بحسب البيان الصادر عن الشركة، تم تأجيل انعقاد الدورة الحالية من معرض «أوتو تيك» جراء التداعيات السلبية التى نتجت عن جائحة «كورونا» وتأثر قطاع صناعة السيارات ومكوناتها عالميًا من خلال تغير مستوى حجم الطلب والشراء على السلع ومنها «المركبات» الأمر الذى تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع، بالإضافة إلى صعوبة مشاركة الكيانات العالمية فى المعارض الخارجية وسط تزايد القيود والإجراءات على حركة السفر والرحلات الدولية.