الصناعات المغذية: إقرار الاستراتيجية يجذب استثمارات بمليار دولار

أكد رأفت الخناجرى، رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، أن الغالبية العظمى من شركات الصناعات المغذية للسيارات العالمية تترقب إصدار مشروع قانون صناعة السيارات ومكوناتها (الإستراتيجية)، بهدف التوسع فى ضخ استثمارات لتصنيع المكونات بما تصل قيمته إلى مليار دولار.

وأضاف لـ «المال» – أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات يعانى من غياب الرؤية مما يعرقل التوسعات أوالدخول فى مشروعات جديدة، مبينا أن شركتى «فولكس فاجن« و«بيجوستروين« العالميتين أبدتا رغبتهما فى الاستثمار بالقطاع من خلال تصنيع منتجاتهما وإدراج موزعين محليين بقائمة الموردين لهما بمنطقة الشرق اﻷوسط.

وأوضح أن المشروعات التصديرية ستزدهر أيضا عقب صدور القانون، الذى سيمنح المصنعين المحليين حوافز غير مباشرة من خلال إعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب، وهوما يساهم فى زيادة فرص المنافسة للمنتجات المحلية فى اﻷسواق. وأشار إلى أن التوسعات التى تجريها الشركات حاليا ضعيفة فى ظل محدودية الكميات الموردة لمصانع السيارات خلال الفترة الحالية، مبينًا أن العاملين فى الصناعات المغذية يترقبون ملامح المشروع الجديد.

وعلق على حجم صادرات مكونات السيارات خلال الخمسة شهور الماضية – قائلا: إنها شهدت ارتفاعا %15 لأسباب تتعلق بالارتقاء بالجودة والمعايير الفنية، بالإضافة إلى ارتفاع عوامل الخبرة لدى المصدرين بالقطاع – مشيرا إلى أن حجم صادرات شركته زاد -10 %15 فى الأسواق اﻷوروبية.

ولفت إلى أن التكلفة الإنتاجية لمصانع السيارات المتخصصة فى مجالات الحديد واﻷلمونيوم، هم اﻷكثر تضرًا بقرار زيادة التكلفة الإنتاجية %15 وذلك لاعتمادها على مصادر الطاقة بمعدلات مرتفعة فى الإنتاج، كما استبعد إمكانية اتجاه الشركات لزيادة أسعار منتجاتها فى ظل المنافسة الشديدة مع المنتجات المستوردة.

