الصناعات المعدنية توضح تأثير رفع سعر البنزين والسولار على أسعار الحديد

قال المهندس أيمن العشري عضو غرفة الصناعات المعدنية ، إن زيادة سعر البنزين والمحروقات لن يكون له تأثير على أسعار الحديد في مصر خلال الفترة المقبلة ، نتيجة أن صناعة الحديد تعتمد على الغاز الطبيعي وليس على المحروقات الأخرى كالمازوت والبنزين والسولار وإنما تم استخدامهم في النقل.

وأضاف العشري في تصريحات للمال ، أن الطلب على حديد التسليح منخفض في الوقت الحالي ، وقد تشهد أسعار الحديد انخفاضا خلال الأسابيع المقبلة ، فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17300 الى 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع عقب التراجع الأخير بواقع 500 جنيه نهاية يونيو الماضي.

سعر الحديد

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الأربعاء 13-7-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

استقر اليوم سعر حديد عز اليوم ليسجل نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

كما شهدت أسعار حديد السويس اليوم الاربعاء عدم تغير خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد المصريين

فيما واصلت أسعار الحديد اليوم في مصر لدي مصنع حديد المصريين ثباتها بعد انخفاضها الاخير لتسجل نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد الجارحي اليوم

وسجل مصنع حديد الجارحي اقل سعر لحديد التسليح في مصر ، وبلغ سعر حديد الجارحي نحو 17300 جنيها للطن تسليم ارض المصنع وهو اقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر الطن في مصنع حديد بشاي للصلب والذي انخفض بواقع 500 جنيها للطن منذ اسبوعين ليسجل 17500 جنيها للطن تسليم ارض النصنع

سعر حديد العشري

وشهدت أسعار الحديد اليوم الاربعاء استقرار لدي حديد العشري للصلب في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17400 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهد حديد المراكبي للصلب ثبات ملحوظ في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر ايضا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17300 جنيها للطن تسليم ارض مصنع