«الصناعات المعدنية» تكشف أسباب تراجع أسعار الحديد محلياً للمرة الثانية

كشف محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أسباب تراجع أسعار الحديد محلياً للمرة الثانية.

وخلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أوضح أن تراجع الأسعار العالمية في الخردة والبليت انعكس محلياً على الأسواق وبدأت الأسواق تشعر بها.

وأوضح أن التراجع في أسعار الخردة بدأ منذ مطلع أبريل حيث كان يقدر بنحو 650 دولاراً للطن والآن بلغ 450 دولارا للطن وهذا يعني تراجع في المادة الخام الأساسية بمقدار 200 دولار وكذا الحال بالنسبة لطن البليت عالمياً حيث كان قد بلغ 800 دورلا وتراجع الآن إلى 650 دولارا.

وبشأن تأثير ذلك على تكلفة إنتاج الحديد قال حنفي : “المصانع الكبير خامتها الرئيسية علي الخردة وبانخفاض الأسعار العالمية للخردة تراجعت أسعار المنتج محلياً خاصة مع حدوث ركود نسبي في الأسواق محلياً”.

وأضافت: “استجابت المصانع لتلك التراجعات المصحوبة بركود محلي حيث عمدت لتخفيض أسعار طن الحديد مرتين خلال شهر”.

وحول توقعاته على انعكاس ذلك على تكاليف البناء للأفراد والشركات قال : “كل من اشترى الحديد مع تراجع الأسعار منذ مطلع الشهر سينعكس على تكاليفه الإنتاجية”.

واستدرك قائلا إنه من الصعب توقع الأحداث العالمية في ظل ظروف اللايقين ومن الصعب تحديد اتجاهات الأسعار أو توقعها في ضوء تأثر السوق المصري بالأسواق العالمية.