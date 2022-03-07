«الصناعات المعدنية»: ارتفاع جديد فى أسعار خام الألومنيوم عالميًا

منذ بداية مارس وحتى الآن تقدر بنحو 300 دولار للطن الواحد

أعلن محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن أسعار خام الألومنيوم العالمية شهدت زيادة جديدة منذ بداية مارس وحتى الآن تقدر بنحو 300 دولار للطن الواحد.

وتوقع مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ «المال»، استمرار الأسعار فى الصعود خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – قد رفعت أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر مارس الحالى، بنحو 5 آلاف جنيه، ليتراوح الطن بين 62.5 ألف جنيه و74.5 ألف جنيه بدون الضريبة.