اقتصاد وأسواق

«الصناعات المعدنية»: ارتفاع جديد فى أسعار خام الألومنيوم عالميًا

منذ بداية مارس وحتى الآن تقدر بنحو 300 دولار للطن الواحد
أحمد اللاهوني 3:22 م, الأثنين, 7 مارس 22 3:22 م, الأثنين, 7 مارس 22

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أعلن محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن أسعار خام الألومنيوم العالمية شهدت زيادة جديدة منذ بداية مارس وحتى الآن تقدر بنحو 300 دولار للطن الواحد.

وتوقع مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ «المال»، استمرار الأسعار فى الصعود خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – قد رفعت أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر مارس الحالى، بنحو 5 آلاف جنيه، ليتراوح الطن بين 62.5 ألف جنيه و74.5 ألف جنيه بدون الضريبة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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